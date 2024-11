In occasione dell’anno delle Radici promosso dal Ministero degli Esteri, il Comune di Viggianello ha inteso organizzare un viaggio in Argentina, in visita alla comunità viggianellese in Buenos Aires e nella giornata del 9 Novembre si è svolto l’ingresso del Comune di Viggianello nella sede dell’Associasion de Viggianello in Buenos Aires. Il Sindaco, Antonio Rizzo con una delegazione di 35 viggianellesi sono giunti in Buenos Aires ed hanno ufficialmente dato l’inizio alla visita istituzionale, insieme al Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella nella sua prima visita estera ai Lucani nel Mondo, in quanto anche Presidente della Commissione regionale Lucani nel Mondo. Insieme al Presidente Pittella, anche i consiglieri regionali Alessandro Galella e Roberto Cifarelli.



È stata l’occasione per rinsaldare il legame che unisce Viggianello all’Argentina e a Buenos Aires, con l’associazione nata nei primi anni del nuovo millennio con il contributo comunale e della Regione Basilicata e l’impegno dei viggianellesi in Argentina.



La sede dell’associazione presente in centro di Buenos Aires, nei pressi del vecchio mercato di Abasto, luogo di lavoro di tanti emigrati ad inizio Novembre, rappresenta il punto di incontro di tanti viggianellesi e lucani emigrati nella capitale albiceleste. Accolti dal Presidente dell’associazione, Michele Lo Ponte anche il Presidente FABA, Alessandro Tosi, il vice console in Argentina, Conti. Nella delegazione viggianellese presenti anche l’ex Sindaco Antonio E. Fiore, l’ex Sindaco ed assessore provinciale, dott. Domenico Lauria e l’ex consigliere provinciale, Vincenzo Libonati, da sempre legati all’associazione e al mantenimento del connubio Viggianello-Buenos Aires. Il Sindaco Rizzo, alla prima visita alla comunità viggianellese in Argentina ha ringraziato tutti per il lavoro di promozione e custodia della cultura lucana e viggianellese e la conservazione delle tradizioni e dialetto. Inoltre ha stimolato la partecipazione delle nuove generazioni alla vita dell’associazione auspicando la continuazione ed il potenziamento delle iniziative culturali e sociali che si svolgono nell’associazione. Il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella ha espresso forte gioia nell’essere in Buenos Aires insieme ad una così folta comunità lucana ed anticipato già alcune misure che insieme al Consiglio regionale promuoverà per rinsaldare il legame della Regione Basilicata con i lucani nel mondo, quali misure per i giovani e per facilitare incontri sfruttando le nuove tecnologie. La delegazione viggianellese sarà in Buenos Aires fino al 20 Novembre, lunedì 11 Novembre si terrà un incontro in associazione sul medico viggianellese Vincenzo Caporale, organizzato dal dott. Domenico Lauria insieme alla delegata alla cultura dell’associazione Argentina, Francesca Crescente. Diverse altre attività culturali in città tra cui anche il saluto del 17 Novembre. Un legame che si rafforza ed avvicina l’Italia al Sud America, Viggianello ai proprio concittadini all’estero.