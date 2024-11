I premi finali del Matera Film Festival 10/11/2024 Si è svolta dal 3 al 10 novembre 2024 la quinta edizione del Matera Film Festival. Giunto alla sua quinta edizione il festival nella “Città dei Sassi”. Le tre giurie hanno decretato i vincitori di questa edizione, davvero ricca di contenuti e ospiti, che ha visto calcare il suo tappeto rosso da personalità del cinema quali Atom Egoyan, Peter Greenaway, Saskia Boddeke, Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Francesco Costabile, Francesco Gheghi, Edoardo De Angelis, Massimiliano Gallo, Teresa Saponangelo, Giulia Bevilacqua, Diego De Silva, Ciro De Caro, Rosa Palasciano, Patrizio Rispo, Samuele Cavallo, Luigi Miele, Daniela Ioia, Gina Amarante, Luca Ward, Artem Tkachuk, Giovanna Sannino, Elia Nuzzolo, Antonella Stefanucci, Giuseppe G. Stasi, Giancarlo Fontana, Luca Di Sessa e Marcos Piacentini.

La giuria Lungometraggi composta da Andrea Bellavita, Benedetta Caponi e, Presidente di Giuria, Atom Egoyan ha premiato come



MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO: A Pedra Sonha dar Flor di Rodrigo Areias (Portogallo)

Con la seguente motivazione: “La giuria è rimasta colpita da tutti e cinque i film in concorso, e qualsiasi dei quattro film che non hanno vinto avrebbe potuto meritare una Menzione d’Onore. ALIEN FOOD, un bellissimo studio del personaggio di una persona che affronta la follia di un mondo sovraccarico di immagini. JUNKS AND DOLLS, una storia fiabesca della complessa relazione tra natura, rifiuti e un matrimonio molto particolare. THE HANGING TREE, un esame emozionante e ben fatto del genocidio e del trauma intergenerazionale. BOSNIAN POT, una raccolta di personaggi ricchi in una storia commovente di migrazione e identità artistica. La giuria è stata unanime nell’assegnare il Gran Premio a A PEDRA SONHA DAR FLOR, un adattamento riccamente realizzato che combina un universo letterario e cinematografico, creando un proprio mondo. Questo film splendidamente diretto crea un’alchimia inquietante da un adattamento complesso e sfaccettato con forti interpretazioni e un design visivo imponente”.

La giuria Documentari composta da Maurizio Di Rienzo, Andrea Di Consoli e, Presidente di Giuria, Arsinée Khanjian ha premiato come



MIGLIOR DOCUMENTARIO: Twin Fences di Yana Osman (Russia)

Con la seguente motivazione: “Una storia sorprendente e affascinante di e su una giovane e brillante donna afgana la cui vita diventa allo stesso tempo russa e ucraina (la guerra attuale rimane sullo sfondo ma il suo peso si fa sentire nel cuore dell'autore). Il documentario si concentra sul senso storico e ideologico dell'architettura, non solo moscovita, del secolo scorso. I muri che proteggono e/o valorizzano monumenti, palazzi, giardini e spazi sono recinzioni divisorie che richiamano i tanti “muri” che continuano a dividere territori, popoli e individui nel mondo. Quindi rappresentano più un ostacolo che una protezione. La regista incontra la sua famiglia e gli altri interlocutori e, grazie a un montaggio originale, al tono della sua voce e alla sua figura fiera e sofferente, esprime il dubbio che, in fondo, il mondo sia tutto un grande recinto”.

La giuria Cortometraggi composta da Antonio Andrisani, Gabriella Genisi e, Presidente di Giuria, Donatella Finocchiaro ha premiato come



MIGLIOR CORTO: Balam di Maria Josè Loredo (Messico)

Con la seguente motivazione: “Una bambina che diventa eroina, che salva le donne dal femminicidio con le mani di fuoco e tirando un goal. Una bambina che, forse, cambierà la realtà, nel suo mondo magico o davvero non importa, è un grido di speranza per le nuove generazioni. La giuria ha amato lo stile delle immagini, la cura della regia e il talento della ninã che interpreta la protagonista”.

Altri premi assegnati dal Matera Film Festival 2024:

Premio d'Onore ad Atom Egoyan



Menzione speciale Matera Film Festival ad Alvise Arigo per The Room Next Door



Premio miglior attore protagonista per Elia Nuzzolo per la serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883



Premio serialità televisiva a Mare Fuori



Premio miglior Casting Director a Marita D'Elia



Premio per la miglior regia a Ciro De Caro per Taxi Monamour



Premio alla miglior interpretazione femminile a Rosa Palasciano per Taxi Monamour



Per l’edizione 2024 sono pervenute sulla piattaforma del festival circa 500 iscrizioni suddivise nelle tre sezioni concorsuali, per un totale di 26 opere selezionate (15 cortometraggi, 5 lungometraggi e 6 documentari) che verranno valutate dalla giuria tecnica e dalla giuria del pubblico. I titoli provengono da ogni parte del mondo, facendo dell’internazionalità una cifra stilistica e preponderante della selezione. Un’attenzione particolare è stata riservata alle cinematografie emergenti e alle produzioni indipendenti, nonché a opere prime e seconde. Tra i Paesi presenti ci sono: Georgia, Iran, Svizzera, Russia, Spagna, Libano, Repubblica Ceca, solo per citarne alcuni. Tra i temi trattati dalle opere in concorso, emergono tra i tanti: l’equilibrio tra realismo e magia (La doppia vita di Kore), i limiti della percezione umana (Dentro la luce e Studies for a Close Up), la mobilitazione dell’uomo finalizzato allo sviluppo del lavoro e del territorio (Uomini in marcia), i diritti umani e la libertà di pensiero (Sebastiàn Moro - the walker), l’inseguimento della gloria (The performer), il confronto dell’uomo con i propri demoni interiori (Alien food). Nella serata di premiazione saranno assegnati, per ciascuna sezione concorsuale, i premi per il Miglior Film e per la Miglior Interpretazione. La direzione artistica attribuirà inoltre le menzioni speciali, mentre il Comune di Matera assegnerà il premio “Città di Matera”. Sono 4 le location allestite, 8 giorni di cartellone, 50 eventi programmati, 5 masterclass, 5 anteprime nazionali, più di 50 ore di proiezioni, 46 talk. Circa 200 gli ospiti presenti, 9 istituti scolastici da fuori regione, più di 700 notti prenotate e circa 1600 pasti, decine le strutture ricettive e i ristoranti coinvolti. Tutte le proiezioni si tengono al CineTeatro Guerrieri di Matera, mentre i luoghi coinvolti per i panel e le masterclass sono il CineTeatro Guerrieri e le sedi di Matera dell’APT Basilicata, il CTE Casa delle Tecnologie Emergenti, il CineTeatro Bellocchio di Ferrandina e l’Info Point Matera Film Festival. ll simbolo del festival è la balena 'Giuliana', il più grande cetaceo del Pleistocene mai scoperto, rinvenuto nel 2006 sulle sponde del Lago di San Giuliano, da cui prende il nome. Il manifesto del Matera Film Festival 2024, realizzato dal direttore creativo e visual artist Silvio Giordano, celebra lo splendore delle ossa dorate della nostra Balena Giuliana, a voler celebrare un lustro di vita. Questo antico scheletro del Pleistocene, simbolo di inesauribile fantasia, ci ispira nella missione di scoprire e presentare nuovi film e opere audiovisive, che risplenderanno come pepite d’oro. Anche in questa edizione del Matera Film Festival, a giudicare le opere in concorso, sono figure di grande autorevolezza. La giuria della sezione Futures è composta da: Atom Egoyan (Presidente di giuria), Benedetta Caponi e Andrea Bellavita.

Per quanto riguarda i Documentari i giurati sono Arsinée Khanjian (Presidente di giuria), Maurizio Di Rienzo e Andrea Di Consoli. Infine la sezione SHORT è stata affidata al giudizio di Donatella Finocchiaro (Presidente di giuria), Gabriella Genisi e Antonio Andrisani.



La quinta edizione del Matera Film Festival è realizzata sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, con il patrocinio di Comune di Matera, Provincia di Matera, Regione Basilicata, Comune di Ferrandina, APT Basilicata, Ministero della Cultura, Ambasciata Canadese ed è organizzata dalle associazioni culturali Making Of e Plongée, promossa dalle stesse e Camera con Vista. Movie Partner Lucana Film Commission, Green partner Arpa Basilicata. Main partner sono Bcc Basilicata, Hotel Sant’Angelo e Chiarito Auto. In collaborazione con Rai Fiction. Special Partner Lucca Comics&Games. Partner istituzionali Accademia di Belle Arti di Napoli. Media Partner Trm Network, Sassi Live.it, Longtake. Rai Radio 3 Classica, Rai Basilicata, Rai Cultura, Rai Fiction, Rai Radio Kids, TGR. Technical Partner Cartocci, Blu Video Casting, Be Sound, Be Spoke Lab, Ego Italiano, Dichio Garden. International Partner Reelworld Film Festival, Presence Autochtone International First People.

