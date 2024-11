Da una start up di Viggianello l置ltima frontiera hi-tech sulla differenziazione dei rifiuti 9/11/2024 Arriva dalla Basilicata l置ltima frontiera sulla differenziazione dei rifiuti, grazie alla 薦greenbox di Viggianello: giovane e innovativa start up, nata nel 2022 ma gi molto nota nel settore tanto da contare su un grande know how nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la green economy.

La novit di quest誕nno, presentata alla fiera 薦comondo di Rimini che si chiusa ieri, rappresentata dall段mpiego dell段ntelligenza artificiale che consente di raggiungere picchi di rendimento come mai in precedenza.

鏑e macchine che conosciamo classificano i prodotti in base al codice a barre ma, adesso, mediante l段ntelligenza artificiale, possibile riconoscerne immediatamente tipologia, forma, colore e peso a prescindere dall弾tichetta.

Alessandro Gioia, ingegnere informatico automatico viggianellese il fondatore e titolare della 薦greenbox e gi da qualche anno seguiamo le iniziative proposte dalla sua azienda, ormai leder nell誕mbito della raccolta differenziata. Ma con questa nuova tecnologia i risultati in termini di tutela dell誕mbiente, e di eventuali ricavi, aumenteranno in modo esponenziale.

撤arliamo di un modello da istruire in funzione del materiale che ci interessa - spiega ancora l段ngegnere - tanto vero che la nostra idea ne prevede l誕pplicazione nelle isole ecologiche, affinch si possa essere subito in grado di riconoscere il contenuto della busta di immondizia per capire se sia o meno conforme.

In concreto, i vantaggi sono davvero tanti poich 鼠a materia prima cosiddetta seconda (ovvero, ottenuta da un processo di lavorazione e recupero) ha una valore maggiore se differenziata in base a determinati standard.

鄭d esempio: il pet (la plastica, ndr) viene pagato di pi quando monocolore. Cos come, l檀dpe (come i flaconi, ndr) quando separato dal pet, chiarisce ancora Gioia.

Questi dispositivi innovativi sono gi pronti e sono destinati a sostituire quelli in commercio.

Grazie alla vetrina offerta da 摘comondo potranno anche essere promossi a livello internazionale poich parliamo di uno degli eventi pi importanti dedicati all弾conomia circolare e alla transizione ecologica. Organizzata presso il 然imini expo centre, questa fiera riunisce esperti, professionisti e aziende che operano nei settori della sostenibilit ambientale, delle energie rinnovabili e della gestione dei rifiuti. L'edizione 2024 stata ricca di novit e innovazioni su temi cruciali per il futuro del nostro pianeta.

La 薦greenbox nota per l誕ttivit di ricerca e sviluppo nel campo delle nuove tecnologie applicate alla tutela dell誕mbiente, con particolare riferimento alla raccolta differenziata. In questi anni, oltre che per le mangiaplastica e per gli eco-raccoglitori per pet ed hdpe con selettiva materiale e riduzione volumetrica, questa start up lucana si fatta conoscere anche per la selettiva con lettori di barcode/qr-code, piuttosto che per i cassonetti intelligenti per realizzare isole ecologiche completamente autonome ed automatizzate.

In Italia il mercato del riciclo in costante crescita: nel settore degli imballaggi, che comprende vetro, carta e cartone, acciaio e plastica, il bel paese sta ottenendo successi notevoli. L弛biettivo nazionale del 75%, pari a circa 11 milioni di tonnellate di imballaggi, sembra essere stato raggiunto nel corso del 2023 superando di dieci punti percentuali il 65% richiesto dall旦nione Europea entro il 2025. Le stime indicano che oltre l80% degli imballaggi in vetro e oltre l85% degli imballaggi in carta e cartone saranno avviati a riciclo entro quest誕nno, consentendo il recupero di circa 4,3 milioni di tonnellate di carta e cartone.

Segnatamente, ad oggi, sono oltre 200 i produttori di materie prime seconde ma il numero destinato a crescere grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr.

Ma non sono solo rose e fiori: secondo i dati diffusi da 羨ssoambiente ad inizio di quest誕nno, se vero che finalmente l棚talia ha toccato la fatidica soglia del 65% nella differenziazione dei rifiuti introdotta nel 2012, altrettanto vero, per, come nella penisola, ferma al 49,2%, non sia stato ancora oltrepassato l'obiettivo del 50% di riciclo effettivo previsto dalla direttiva Europea al 2020. La qualit dei materiali raccolti in forma differenziata quindi peggiorata nel tempo per il diffondersi del porta a porta poich, verosimilmente, c定 stanchezza da parte dei cittadini cui le politiche ambientali stanno chiedendo continue modifiche comportamentali. Sono quindi aumentati gli scarti del riciclo, passati da 4,6 milioni di tonnellate a 4,8. Ecco, quindi, che l段mpiego delle macchine pu tornare molto utile.

Inoltre, considerando il periodo compreso tra il 2013 e il 2022, il conferimento in discarica si ridotto ma ancora lontano da un quantitativo massimo per i rifiuti urbani del 10% al 2035 e, in alcune regioni (Sicilia, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata), i tassi sono ancora superiori al 30%.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it

