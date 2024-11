Il 3 novembre 2024 alle ore 18:30 presso la Sala Pertini del Comune di Latronico si terrà il primo appuntamento de “I Concerti della domenica”. Il concerto d’inaugurazione vede come protagonisti il Polifonia Trio composto dai musicisti della Macedonian National Opera and Ballet, con un programma dal titolo “Grecale Macedone”. Il concerto esplora questa fusione di stili e suoni, celebrando l’interazione tra le radici folkloristiche dei Balcani e le influenze della musica occidentale. Difatti affianco a grandi nomi della musica colta occidentale come Mascagni o Saint-Saens, troviamo quelli di due compositori macedoni viventi (Jordanovski e Stefanovski) dallo stile completamente diverso.

La Società dei Concerti della Basilicata è una realtà attiva dal 2021 e si impegna attraverso l’organizzazione di festival, rassegne, convegni, masterclass (come Lucania Classica Festivale o Sonus Marsi) e tanto altro per promuovere e diffondere la cultura musicale su tutto il territorio regionale e nazionale. Con “I Concerti della domenica” l’associazione inaugura una nuova stagione di appuntamenti musicali pensati per avvicinare il pubblico alla bellezza della musica da camera, creando momenti di incontro e condivisione culturale.





“Un ciclo di concerti di musica da camera- spiega il Direttore Artistico, Raffaele D’Angelo- pensati appositamente per la nostra piccola realtà, per i residenti che vivono Latronico tutto l’anno e non soltanto nei mesi estivi. Una piccola rassegna con protagonisti di fama internazionale che affronteranno programmi diversi, dal Barocco ai giorni nostri.”





“Un'iniziativa che testimonia l'impegno di Latronico per la cultura e l'arte- dice il sindaco Fausto De Maria - Questi concerti non solo arricchiranno la nostra vita sociale, ma creeranno anche occasioni di incontro e condivisione tra residenti e artisti di fama internazionale. È un momento importante per valorizzare il nostro territorio e far crescere il senso di comunità.”



Concludendo l’assessore alle Politiche Sociale, Maria Filomena Desina, dichiara:

“Un nuovo progetto, un “esperimento sociale”, che va ad affiancare le attività di promozione musicale e culturale svolto da differenti realtà nell’area del Lagonegrese già da tempo, un servizio aggiuntivo necessario ed essenziale per la comunità.”