Con il suo nuovo singolo "Cosa vorresti di più", Patrizio Santo regala un'intensa riflessione sulla vita, i ricordi e i desideri mai realizzati. La domanda che dà il titolo al brano, "Cosa vorresti di più?", è il filo conduttore di un viaggio interiore, un'invocazione che invita l’ascoltatore a riflettere su ciò che ha perso o non ha mai vissuto. Questo singolo, scritto insieme all'autore Francesco Bosco e prodotto da Simone Cerratti, si presenta come un delicato intreccio tra parole e musica che rievoca immagini profonde e nostalgiche, trascinando chi ascolta in una dimensione intima e sincera.



Con queste parole: “Cosa vorresti di più? È questa la domanda che mi pongo ogni giorno, ripensando a tutto quello che ho vissuto, alle cose che non ho mai fatto, ai baci che non ho mai dato, e che avrei tanto voluto dare…”, Patrizio Santo ci guida attraverso i suoi ricordi più intimi, dal balcone di Noepoli, piccolo paese della Basilicata, alla vivida nostalgia per i giorni passati. Il brano trasuda rimpianto e dolcezza, la stessa che il cantautore prova pensando alle estati trascorse e ai piccoli gesti dell'infanzia, come incidere nomi sui banchi di scuola e lasciarsi trasportare dai sogni di allora.



La canzone, disponibile dal 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali sotto l'etichetta Smilax Records, si distingue per il suo sound moderno, che unisce cantautorato pop a una melodia avvolgente. La produzione musicale è studiata per creare un’atmosfera intima e riflessiva, perfetta per accompagnare un testo in grado di rievocare sentimenti universali. La voce di Santo, delicata e autentica, attraversa le parole con una sensibilità che lo rende immediatamente vicino all’ascoltatore, quasi un amico che condivide i suoi pensieri più profondi.



"Cosa vorresti di più" non è solo una canzone, ma una finestra aperta sul cuore di Patrizio Santo. La sua autenticità, unita a una produzione elegante e a una collaborazione d'eccezione con Francesco Bosco e Simone Cerratti, rende questo brano una perfetta rappresentazione del cantautorato pop moderno italiano. Il pezzo parla direttamente al cuore e sembra sussurrare all’orecchio di chi ascolta, ricordandogli che tutti noi abbiamo rimpianti e sogni irrealizzati, ma che questi fanno parte della nostra essenza.



Un brano che merita sicuramente uno spazio nella vostra playlist e che, a ogni ascolto, si arricchisce di nuovi dettagli e sfumature.