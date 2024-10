1, 2, 3 Novembre Borgo diVino arriva a Venosa per l’ultima tappa del tour 28/10/2024 Venerdì 1°, Sabato 2 e Domenica 3 Novembre Venosa (PZ) ospiterà per la prima volta Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di proposte da tutto il Paese

Arriva a Venosa la ventesima e ultima tappa di Borgo diVino in tour edizione 2024, rassegna enogastronomica di eccellenza organizzata da Valica S.p.a - MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia - in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia; l’iniziativa è promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” ed è patrocinata dall’Associazione Nazionale di Città del Vino.

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre nel centro storico di Venosa troverete una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica che spazierà dalle etichette locali a quelle di altre cantine provenienti da diverse regioni italiane come: Puglia, Sicilia, Veneto, Campania, Abruzzo, Sardegna, Lazio e Piemonte.

Una tre-giorni dedicata al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini e vitigni dei vari territori presentati direttamente dai produttori in contesti di particolare suggestione selezionati tra “I Borghi più belli d’Italia”, per un’esperienza senza dubbio indimenticabile.

Come funziona l’evento

Borgo diVino in tour è un evento aperto a tutti, senza ticket di ingresso. Si svolgerà nel centro storico di Venosa in Piazza Umberto I nei seguenti giorni ed orari:

Venerdì 1° novembre: dalle 18.00 alle 23.00

Sabato 2 novembre: dalle 12.00 alle 23.00

Domenica 3 novembre: dalle 12.00 alle 22.00

All’interno del Borgo verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione. È possibile acquistare il ticket per le degustazioni sul sito borgodivino.it/venosa oppure direttamente in loco.



Non solo vino: ecco i migliori abbinamenti gastronomici di Borgo diVino in tour



Uno spazio importante sarà riservato anche all’esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione che i visitatori potranno acquistare direttamente sul posto.



Un’area, in particolare, sarà dedicata alla promozione delle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia. L’iniziativa rientra nell’ambito del “MIB – Mercato Italiano dei Borghi”, progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e “BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana”, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’Associazione.



“Borgo diVino in tour fa 20 tappe attraverso il buon gusto dei vini tipici che sono il frutto della sapienza contadina secolare e, a volte, millenaria. Centinaia di vini che vengono portati in 20 piazze di 20 tra “I Borghi più belli d’Italia”, sapientemente selezionati e presentati da una società di giovani imprenditori che si sta affermando sul mercato e che collabora con I Borghi più belli d’Italia, con piena soddisfazione reciproca, ormai da diversi anni” - dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “ I Borghi più belli d’Italia” - Il format ha incontrato il Mercato Italiano dei Borghi (M.I.B.) per un connubio perfetto tra vino e prodotti tipici per soddisfare il corpo e la mente di chi parteciperà a una o più delle tappe previste nel 2024. Un vero e proprio viaggio attraverso il buon gusto e il buon vivere. A dimostrazione che la bellezza va oltre l’estetismo quando si trova davanti allo charme e ai buoni sapori delle straordinarie produzioni enogastronomiche presenti nei territori dei Borghi più belli d’Italia”.



“Borgo diVino in tour negli ultimi anni si è affermato come uno degli eventi enogastronomici più partecipati in Italia - dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO, BU Events di Valica S.p.a - Quest'anno puntiamo a superare le 60 mila presenze, coprendo tutte le regioni italiane attraverso 20 tappe in 20 borghi, per un totale di 60 giorni di evento. Nel corso del tour daremo spazio ad una vasta rappresentazione della produzione vitivinicola italiana, composta da piccole e medie imprese. Pur essendo principalmente un evento enogastronomico, Borgo diVino si distingue per la sua forte componente turistica. L'obiettivo principale dell'evento è infatti la valorizzazione e la promozione del territorio e delle sue aziende”.

“Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra città l’appuntamento nazionale di Borgo di Vino in tour, un evento che valorizza non solo le eccellenze enologiche del nostro territorio, ma anche il patrimonio storico e culturale che fa di Venosa una delle perle della Basilicata. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per promuovere le nostre tradizioni, coinvolgendo produttori locali e visitatori da ogni parte d’Italia – dichiara il Sindaco di Venosa Francesco Mollica - Venosa è una città che vanta una lunga tradizione vinicola, e iniziative come questa non fanno che confermare il nostro impegno nel sostenere il settore agricolo e turistico. L’obiettivo è quello di far conoscere le nostre eccellenze in un contesto di condivisione e riscoperta dei borghi italiani, valorizzando le radici profonde che ci legano alla nostra terra. Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che contribuiscono alla buona riuscita di questo evento, sicuro che Venosa saprà offrire un’accoglienza calorosa e memorabile a tutti i partecipanti”.

