Oggi, al XIII Congresso regionale delle ACLI in Basilicata, insieme a Emanuele Abruzzese, è stato celebrato il ruolo storico dell’associazione nell’assistenza agli emigranti lucani. Fin dagli anni '50, il Patronato ACLI ha sostenuto i migranti in Belgio, Germania e Svizzera, come previsto dall’articolo 2 del suo statuto, che garantisce assistenza in linea con le normative sull’emigrazione. Negli anni ’80, l'emigrazione italiana ha assunto una nuova dimensione: diminuivano i flussi migratori, e si apriva la sfida dell’integrazione. Mons. Davide Carbonaro ha esortato a passare dalle analisi alle soluzioni concrete per i giovani e il futuro della regione.