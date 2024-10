Sarà stata la grave carenza di sangue in Regione che ha spinto tantissimi donatori ad accostarsi alle donazioni di sangue nel mese di settembre. Così facendo la regione Basilicata ha toccato il +45,8% di unità di GR prodotte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 2907 nel 2024 contro 1994 del 2023. Questo dato assesta la nostra regione al secondo posto (+5,6%), dietro la Toscana (+10,7%) per le sacche di sangue prodotte in Italia nell'anno in corso.

La sede Avis di Marsicovetere, grazie ai tanti volontari che hanno sentito il dovere di accogliere i vari appelli rivolti al territorio dalla Dott.ssa Maria Pafundi, Responsabile U.O. Medicina Trasfusionale A.O.R. "San Carlo", ha ottenuto un incredibile dato: +102% a settembre, rispetto allo stesso mede del 2023; 136 sacche di sangue e 12 di Plasma raccolte.

Un dato molto significativo che pone la nostra Associazione quale punto di riferimento per l'intera Valle dell'Agri.

Anche ottobre, per noi, è stato molto importante. Con due appuntamenti "on the road", definizione battezzata così per il nostro operare e stare a contatto materialmente sul territorio; Girodonando prima e la Giornata della Meraviglia poi.

Due appuntamenti che hanno aiutato Avis di Marsicovetere a farsi conoscere di più e ad essere a sostegno con la propria collaborazione a due eventi molto sentiti.

Per Girodonando un record di partecipazioni e una grande soddisfazione per le sacche raccolte in autoemoteca, mentre per "La Giornata della Meraviglia" un successo inimmaginabile con tante attestazioni di affetto e di stima.

La risposta dei bambini è stata meravigliosa e la professionalità delle/degli insegnanti che hanno preparato gli alunni all'evento è stata eccellente.

Centinaia di bambini hanno partecipato a questo progetto dell’associazione “Per far sorridere il cielo”, da anni impegnata nello sviluppo di iniziative a favore dei bambini che vivono nelle zone di guerra. Promossa da Marco Rodari, nome d’arte Claun Il Pimpa, “La giornata della meraviglia” punta a portare sorrisi e aiuti a tutti i più piccoli, troppe volte vittime silenziose e dimenticate dei conflitti.

Tra laboratori e attività, grandi e piccini hanno avuto la possibilità di riflettere e capire la situazione con cui convivono bimbe e bimbi nelle aree del mondo afflitte da conflitti e carestie. Come ha spiegato lo stesso Rodari, «siamo stati molto soddisfatti del successo riscosso da questo appuntamento. Dall’Ucraina all’Iraq, passando per i territori in cui più recentemente si sono scatenate emergenze umanitarie, molte località hanno cercato, nei limiti del possibile, di organizzare un momento di svago per i più piccoli. Ringrazio AVIS Marsicovetere della collaborazione, la mia e nostra speranza è che già dal prossimo anno siano sempre di più le sedi di ogni provincia a prendere parte alla Giornata della Meraviglia».

Chiudiamo ottobre con un altro appuntamento molto importante, torniamo in sede, al nostro Punto di Raccolta Sangue presso il Kiris Hotel, per una doppia seduta di sangue e plasma il giorno 31 ottobre 2024 dalle ore 7:30 alle ore 12:00.

