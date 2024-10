Sabato 19 Ottobre a San Severino Lucano, presso il centro parrocchiale, si e' tenuto l'incontro organizzato dall'AIMC di Basilicata, "A scuola con l'intelligenza artificiale". L'associazione italiana maestri cattolici, presieduta dalla dirigente scolastica Rosa Schettini, in occasione dell'evento nazionale denominato "Cento Piazze" ha voluto discutere con i presenti delle potenzialità e dei rischi legati all'utilizzo dell'IA nelle scuole. L'evento e' stato aperto dai saluti delle autorità civili e religiose di San Severino cui hanno fatto seguito gli interventi dei molti docenti e ragazzi in sala che hanno presentato alcuni lavori, nonche' applicazioni basati sull'utilizzo dell'IA in ambito scolastico. "Anche con l'avvento di tecnologie avanzate come questa, capaci finanche di simulare l'intelligenza umana, la centralità del docente non può e non deve essere messa in discussione".





Questo, in sintesi, il messaggio finale, ribadito dalla preside Schettini, emerso dall'incontro che ha coinvolto i partecipanti in un dialogo ricco di stimoli. Al termine dei lavori i presenti si sono trasferiti presso la Chiesa di Maria Santissima degli Angeli per la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Antonio Lo Gatto.