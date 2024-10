Ironia, sapori, musica. Questo il mix di elementi che si condenseranno e faranno da trait union della rassegna autunnale Tito Palcoscenico Aperto, in scena al Cecilia di Tito dal prossimo 20 ottobre.

Tre appuntamenti tutti al femminile, che vedranno salire sul palco del Centro per la Creatività la grande attrice napoletana Rosalia Porcaro in "Semp'essa", la Degustazione di Origine Teatrale di prodotti tipici lucani "Tabula Dot" della Compagnia Teatrale Petra e un tributo a Gabriella Ferri da parte di Syria con "Perché non canti più".

L’iniziativa è realizzata dalla società Onirica Srl, con il contributo del Gal Percorsi nell’ambito de Bando Ritrovarsi e il patrocinio gratuito del Comune di Tito.

Si inizia il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 con la comica Rosalia Porcaro, volto storico di programmi come “Convenscion”, “L’Ottavo Nano”, “Zelig”, che porta in scena con la sua istrionica verve personaggi femminili di età diverse, accomunati da un unico denominatore: il coraggio.

A seguire, il giorno 7 novembre alle ore 21:00 Antonella Iallorenzi della Compagnia Teatrale Petra presenta “Tabula Dot”, uno spettacolo-degustazione dei sapori e dei saperi lucani. Un percorso sensoriale durante il quale lo spettatore-commensale è condotto alla scoperta delle origini, del cammino e delle peculiarità dei prodotti tipici della Basilicata.

Infine, il giorno 10 novembre alle ore 21:00, il palco del Cecilia ospiterà la cantante romana Syria, in uno spettacolo-tributo dedicato alla grande Gabriella Ferri per la regia di Pino Strabioli.



Per maggiori informazioni e prenotazioni si può scrivere una mail a info@oniricasrl.it o al telefono 3761798220.