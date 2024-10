L'artista al secolo Marco Rodari prima di partire per l'Irak ha incontrato i bambini in piazza Monte Grappa nel corso della quarta Giornata della meraviglia.

Nella sua Varese, in Basilicata a Venosa, come in altri luoghi del mondo, si è svolta, domenica 13 ottobre, l'edizione 2024 della Giornata della meraviglia dedicata ai bambini.

«Siamo qui per ricordare soprattutto agli adulti l’importanza della meraviglia – ha detto claun Pimpa – e per fare una riflessione su chi la meraviglia non la vive perché è in guerra e ribadire l’importanza che il bene dei bambini è prioritario».

"Claun Il Pimpa" è in procinto di partire per l’Irak dopo aver fatto recentemente un’esperienza sul fronte mediorientale. «La guerra è estrema – continua l’artista – e il conto che ti presenta è negativo, perché la guerra è il male, ma al contempo all’interno della guerra si vivono anche momenti di pace indimenticabili. In tutto questo sta il claun Pimpa».

Un evento posticipato di poche ore nel comprensorio di Marsicovetere ed organizzato dalla locale comunale dell'Associazione AVIS, con il patrocinio del Comune di Marsicovetere, in collaborazione con l’Associazione “Per far sorridere il cielo” – Claun il Pimpa – Odv e l'Istituto OmniComprensivo di Marsicovetere.

Il 16 ottobre p.v., nella mattinata e nel primo pomeriggio al Centro Sociale Villa d’Agri, prima, ed alla Palestra dell'Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere poi, saranno coinvolti tutti gli alunni dell'Istituto, dalla scuola dell'infanzia, alla scuola secondaria di primo grado. Dalle 17:00, invece, presso il Centro Sociale di Villa d'Agri, Marco Rodari, in arte "Claun il Pimpa" avrà il piacere di incontrare associazioni, cittadini e quanti vorranno aderire, per parlare di bambini, bambini che vivono in situazioni difficili come quelle che si affrontano quotidianamente in guerra.La manifestazione, che in questi giorni vedrà impegnate più di 500 fra enti e associazioni in Italia e nel mondo, è promossa dall’Ass. Per far Sorridere il Cielo – Odv che da più di 10 anni si occupa di regalare Meraviglia ai Bimbi della guerra, nasce dal principio “Un bimbo a cui regali Meraviglia, sarà portatore sano di Pace” e dall’idea che “Tutti i Bambini hanno diritto a vivere il dono della Meraviglia, cosi da poter esprimere la propria creatività.”

Tra i laboratori comuni in tutta Italia “Disegna una Meraviglia” e il “Gioco della Meraviglia”, che prendendo spunto dal Manifesto delle “12 Fatiche dei Bimbi della guerra” proveranno a porre una riflessione a tutti i presenti sulle situazioni di vita di Bimbi e Bimbe della guerra.

E dopo aver ballato la Canzone della Meraviglia, si terminerà tutti insieme con le "Meravigliose" sorprese che le/gli insegnanti stanno preparando con gli alunni.

Non ci stancheremo mai di ringraziare loro per la sensibilità mostrata, la dirigente scolastica, prof.ssa Marinella Giordano e l'Amministrazione Comunale che ha patrocinato l'evento.

Appuntamento per tutti Mercoledì 16 ottobre 2024 a Villa d'Agri con Avis Marsicovetere “On the Road”.