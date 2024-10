Si terrà domenica 13 ottobre 2024, alle ore 10:00, presso la Sala del Trono del Castello Pirro del Balzo di Venosa, la Terza edizione del “Premio Valore Donna 2024”. Evento promosso dal CIF Regionale di Basilicata, finalizzato a riconoscere i talenti femminili con un premio destinato a professioniste lucane che si sono distinte in Italia e nel mondo grazie al loro percorso virtuoso nei vari ambiti e oggi icone di esempio e sfide future.



I premi della Terza edizione andranno all’autrice televisiva e regista Matilde D’Errico e alla violoncellista Giovanna D’Amato.



D’Errico, originaria di Venosa, autrice televisiva, sceneggiatrice e regista, è tra i fondatori della Bastoggi Docu&Fiction ed ha pubblicato il libro L'amore criminale. Insieme a Maurizio Iannelli è autrice e regista della trasmissione Rai Amore criminale, che racconta storie di femminicidio e di donne maltrattate.



Giovanna D’Amato, originaria di Potenza, è violoncellista e Project Manager Culturale. Componente del Quartetto Meridies ha tenuto attività concertistica oltre che sul territorio nazionale, in Europa e oltre oceano. All’attività musicale associa quella creativa, che la vede impegnata nell’ ideazione, produzione e regia di format musico-teatrali di successo, e quella di project manager.



“Il Premio Valore donna rappresenta una giornata di riflessione per il CIF Lucano all’insegna quest’anno del messaggio di Tina Anselmi ‘Per cambiare il Mondo bisogna esserci’ - ha dichiarato Antonella Viceconti, presidente regionale Cif, istitutrice del Premio nel 2021 - Siamo felici di consegnare il Premio a Matilde D’Errico e Giovanna D’Amato, che con il loro esempio rafforzano il merito delle donne in ambito sociale e culturale”.



Il programma della giornata prevede i saluti del Sindaco Francesco Mollica, del parroco della Concattedrale di Venosa Don Felice Dinardo, della presidente provinciale Maria Ausilia Greco, dell’assessora comunale Lucia Di Vietri e della presidente comunale Beatrice Curatella. Porteranno il loro contributo istituzionale il presidente della Provincia Christian Giordano, la consigliera di parità Ivana Erica Pipponzi, la consigliera provinciale di parità Simona Bonito, l’assessora regionale Laura Mongiello che conferirà il Premio a Matilde D’Errico e Giovanna D’Amato.



Il Premio è promosso dal CIF Regionale di Basilicata con il patrocinio del Consiglio Regionale della Basilicata, della Provincia di Potenza, dalla Città di Venosa, della Consigliera Regionale di Parità, della Consigliera Provinciale di Parità di Potenza,