Sono complessivamente 27 i ricercatori dell’Università degli Studi della Basilicata inseriti nella classifica mondiale degli scienziati con il più alto livello di produttività scientifica, la “World's 2% Top Scientists”: ogni anno i ricercatori dell’Università di Stanford (California), in collaborazione con l’editore scientifico Elsevier, pubblicano sulla rivista “Plos Biology” una graduatoria mondiale sulla produttività scientifica, estraendo dati bibliometrici da “Scopus”, uno tra i database di articoli e citazioni più utilizzati al mondo. La selezione riguarda circa duecentomila ricercatori, che si distinguono per qualità, quantità e diffusione delle pubblicazioni all’interno delle comunità scientifiche, su un totale di sei milioni a livello globale. Le classifiche stilate ad agosto 2024 sono due, una per l’impatto della carriera del singolo scienziato dal proprio inizio fino a fine 2023, l’altra per l’impatto sul singolo anno 2023. Per quanto riguarda l’Università della Basilicata, nella prima classifica sono presenti 15 ricercatori, e 21 nella seconda. Ricercatrici e ricercatori sono suddivisi in 22 campi scientifici e 174 sottocampi, secondo la classificazione standard “Science-Metrix”. Per ogni ricercatore viene valutato l'impatto scientifico mediante il numero di citazioni e “l’h-index”, che racchiude sinteticamente informazioni sulle citazioni e sul numero di lavori pubblicati. Questi dati sono integrati con altri indicatori, come il “c-score”, che misurano la rilevanza delle pubblicazioni considerando anche il numero di autori, e il contributo personale del singolo ricercatore. “Un risultato – ha detto il Rettore, Ignazio Marcello Mancini - di cui tutta la comunità accademica Unibas va fiera, trattandosi di un riconoscimento a livello internazionale della qualità della nostra ricerca”.



Di seguito i nomi in ordine alfabetico dei ricercatori dell’Università degli Studi della Basilicata:



Carriera: Caccavale Fabrizio, Cardone Donatello, Casella Innocenzo G., Cimmelli Vito Antonio, D’Auria Maurizio, De Rosa Maria Anna, Di Maio Caterina, Genovese Katia, Karaman Rafik, Masi Angelo, Napolitano Fabio, Parente Eugenio, Renna Paolo, Sofo Adriano, Tramutoli Valerio.



Anno 2023: Azzollini Antonio, Boni Raffaele, Camele Ippolito, Cardone Donatello, D’Auria Maurizio, Elshafie Hazem S., Falabella Patrizia, Genovese Katia, Infantino Vittoria, Iula Antonio, Karaman Rafik, Longhitano Sergio G., Masi Angelo, Mongelli Giovanni, Napolitano Fabio, Pallotta Luca, Renna Paolo, Saturnino Carmela, Scorza Francesco, Sofo Adriano, Tramutoli Valerio.