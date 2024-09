Si terrà il 26 settembre a Roma, la manifestazione finale dell’ottava edizione del Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale. La giuria ha decretato i vincitori, che saranno premiati nel corso di un evento in programma nell’Aula Magna dell’Università Lumsa di Roma, che è tra i promotori del concorso insieme all’Ordine dei Giornalisti e alla Fondazione Alessandra Bisceglia.



Il Premio è dedicato alla memoria di Alessandra Bisceglia, giovane giornalista lucana scomparsa prematuramente il 3 settembre 2008, all’età di 27 anni, in seguito ad una malformazione vascolare rarissima. Saranno premiati i migliori elaborati nelle sezioni “Giornalisti professionisti, praticanti, collaboratori, freelance” e “Studenti dei Master e delle Scuole di giornalismo”.

L’obiettivo del Premio è quello di sostenere l’impegno dei giovani giornalisti nella diffusione di una cultura di solidarietà, integrazione e inclusione e di promuovere una corretta informazione sulle malattie rare e sull’equità dell’accesso alle cure. Ma il suo punto di forza è il fatto che si rivolga ai giornalisti al di sotto dei 35 anni e che allo stesso tempo riesca a “tenere viva - come sottolinea il presidente della giuria del Premio, Andrea Garibaldi - la comunicazione sociale, vale a dire il giornalismo che non parla di guerre e scontri ai vertici del potere, ma racconta storie di comunità, riscatti impossibili, affetti che vincono sfide”.



Dalla prima edizione del 2011 ad oggi, il concorso è cresciuto molto a livello di partecipazione, di diffusione e di importanza delle testate rappresentate, così come è aumentata la qualità dei lavori, tanto che per la giuria diventa sempre più difficile scegliere i vincitori fra i concorrenti provenienti da tutta Italia.

Come di consueto, il programma dell’evento finale è particolarmente ricco e prevede interventi di spessore. Si inizierà alle 14.30, con un corso-convegno dal tema “Giornalismo e intelligenza artificiale: raccontare la malattia e la ricerca”, che promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio consentirà anche quest’anno agli iscritti di ottenere cinque crediti per la formazione continua.

A moderare l’evento (che quest’anno insieme al patrocinio di Rai per la Sostenibilità - ESG ha ottenuto anche la media partnership della TGR) sarà il capo Ufficio stampa dell’Istituto Superiore di Sanità, Mirella Taranto.

Interverranno per i saluti istituzionali: Donatella Pacelli, docente Lumsa e vicepresidente della Fondazione Alessandra Bisceglia; Francesco Bonini, rettore della Lumsa; Lorenza Lei, presidente onorario della Fondazione Alessandra Bisceglia; Paola Spadari, consigliera segretaria dell’Ordine Nazionale Giornalisti; Guido D’Ubaldo, presidente Ordine dei Giornalisti Lazio; Federico Chinni, componente del Comitato di Presidenza di Farmindustria.

I relatori del convegno saranno: Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede; Mario Morcellini, professore emerito di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università Sapienza di Roma; Roberto Giacobbo, giornalista e conduttore televisivo; Antonio Granatiero, Comunicazione digitale dell’Ufficio stampa Istituto Superiore di Sanità; Barbara Carfagna, giornalista TG1 e conduttrice del programma “Codice” su Raiuno; Antonio Rossano, coordinatore dell’Osservatorio sul giornalismo digitale dell’Ordine dei Giornalisti; Marco Pratellesi, giornalista ed esperto di intelligenza artificiale; Barbara Gasperini, giornalista freelance La Repubblica “Italian Tech”-“Green&Blue”, esperta di innovazione, digitale e nuove tecnologie per la sostenibilità.

A seguire, dalle 17.30 circa, la premiazione dei vincitori, con il coordinamento del direttore di Rai per la Sostenibilità - ESG, Roberto Natale. Chiuderà la serata Serena Bisceglia, presidente della Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale ETS.



L’evento, che ha le media partnership di TGR, TV2000, inBLU2000 e Avvenire, è organizzato con il sostegno di Farmindustria, Consiglio regionale della Basilicata, Dipartimento Scienze Umane Università Lumsa, Consiglio nazionale Ordine dei Giornalisti e con i patrocini di: Camera dei Deputati, Istituto superiore di Sanità, Ufficio Comunicazioni Sociali del Vicariato di Roma, Regione Lazio, Comune di Lavello, Rai per la Sostenibilità - ESG, Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi), Unione cattolica della stampa italiana (UCSI), Associazione della Stampa di Basilicata, Istituto Luigi Sturzo.