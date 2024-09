Alla presenza di Simona Sentieri, curatrice della mostra,dell’assessore alla cultura del comune di Castelnovo ne’ Monti ,Erica Spadaccini,del pittore G.Bergamin,dei poeti Prospero e Valerio Cascini e dell’editore-fotografo S.Monetti si è inaugurata presso il centro Laudato SI’-Pietra di Bismantova- la mostra “ i Luoghi dell’Anima”,che ha coinvolto la poesia dei cugini Cascini,la pittura di G. Bergamin, la fotografia di S. Monetti e il canto di katya Sereni.L’assessore alla cultura del comune di Castelnovo ne’ Monti ERICA SPADACCINI ha comunicato -in primis- calore umano e competenza e poi ha affermato la comune identità dei territori lucani e di quelli emiliani,uniti da un comune denominatore GLI APPENNINI,che nel loro percorso dorsale ,hanno condotto-in senso figurato- ad una comune sensibilità verso l’arte nelle sue variegate sfaccettature ,che arricchiscono il vivere “Insieme”. La curatrice della mostra Simona Sentieri ha condiviso il pensiero dell’assessore, aggiungendo che i rapporti umani, nati oggi,possono costituire un viatico teso sempre ad avvicinare i SASSI DI MATERA E LA PIETRA DI BISMANTOVA.Totale disponibilità e’ stata espressa dal pittore Bergamin e dall’editore-fotografo Monetti.Quest’ultimo ha ricordato la nascita del percorso sulla Lucanità,il coinvolgimento della Regione Basilicata e la VOGLIA di Coinvolgere i Lucani in tutte le associazioni del MONDO.Prospero Cascini ha declamato la poesia “LE ORME”

…….non mi fermera’/l’asperità del cammino/ne’ lo sciacquio del mio passo/riconoscero’/ la tua orma/la stessa incavata nella spiaggia/ …tra gli ombrelloni e gli aquiloni.

Valerio ha declamato la poesia A STA TERRA LUCANA

Aggiarumanì.Aggia Rumanì a sta terra./ a li hinestre,a l’ partenze amare/ nda sckuma i li mari./Aggia turnà come facisti to/ Aggia turnà sopa a tomba tuia/ nda li calanghi r’Aliano/ La traduzione in lingua è stata declamata dalla curatrice Sereni.Prima di ufficializzare l’apertura, i presenti hanno goduto della prestazione professionale di katya Sereni che ha Cantato “MAREMMA” ,aggiungendo ,cosi, alla fotografia,la pittura e la fotografia….. il canto.