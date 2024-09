Sabato 14 e domenica 15 settembre, Rapolla ha ospitato un gruppo di auto d’epoca provenienti dal Molise e regioni vicine, facendo del borgo lucano una tappa per un soggiorno di due giorni in Basilicata. Gli ospiti, accolti dai Neo Operatori di Turismo Integrato con ... -->continua

Giovedì 19 settembre, alle ore 19.00, la città di Ferrandina vivrà un momento storico con l'inaugurazione del Palazzetto comunale Santa Maria. L'impianto è stato realizzato grazie ai finanziamenti provenienti in primis dall'Istituto Credito Sportivo, che h...

Sabato 5 ottobre 2024 sarà inaugurato l'ArcheoParco di Cersosimo, un nuovo spazio dedicato alla valorizzazione del sito archeologico Greco-Lucano risalente al IV sec. a.C. in località Castello. Il sito diventerà patrimonio archeologico anche con esperi...