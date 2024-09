Finalmente ci siamo: mancano solamente pochissime ore dall’evento più importante, quello di sabato 7 settembre, che di fatto coincide con la fine della stagione estiva, che vedrà protagonista la città di Policoro nella famosissima “Notte di Heraclea”.

L’appuntamento di quest’anno trasformerà ancora una volta il centro della terza città di Basilicata in un grande palcoscenico in cui si esibiranno grandi artisti, dall’animazione per bambini in Piazza Eraclea, ai musicisti della Street Band che allieteranno i visitatori con note e melodie in tutto il corso di via Siris.



Alle 21 ed a fine serata, a scaldare l’atmosfera ci penseranno Le Fontane Danzanti, con due momenti e spettacoli diversi che illumineranno via Siris (incrocio con via Monte Bianco) con magiche ed emozionanti combinazioni di giochi d’acqua, fuoco, musica e colori rappresentando un momento unico ed irripetibile.



Alle 22 il clou della serata: in piazza Dante previsto il concerto della cantante Noemi che arriverà in città per presentare il nuovo successo “Non ho bisogno di te” e stregare tutti i presenti con la sua voce graffiante ed un repertorio di canzoni che fanno parte della vita e dei ricordi di tutti.



Una chiusura “col botto” dunque per la città di Policoro che ormai da tre anni, attraverso l’evento della Notte di Heraclea, ha portato nel centro del Metapontino artisti incredibili ed eccezionali quali la PFM, Clementino, Daniele Silvestri e per ultima Noemi.



“Dopo tanti appuntamenti e premi che hanno dato lustro alla nostra città - commenta il vice Sindaco e assessore Massimiliano Padula - siamo arrivati all’appuntamento più importante della nostra rassegna estiva, l’evento che mette al centro la nostra città in tutto il Metapontino e tutta la Basilicata. Sono sicuro che questa serata sarà goduta appieno da tutti i miei concittadini, ricordandola per sempre come lo spettacolo più bello dell’estate 2024”.