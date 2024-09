Al via sabato la terza stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica di Matera 5/09/2024 Dalla Sinfonia Italiana di Mendelssohn al Pulcinella di Stravinsky, omaggi di questi grandi compositori alla tradizione musicale del nostro Paese, dal pianoforte di Francesco Nicolosi che interpreta Mozart, alla rivisitazione di Geppi Cucciari del Pierino e il lupo di Prokof'ev, la terza stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica di Matera è un invito al pubblico a esplorare le diverse sfaccettature della musica classica e moderna.



Undici concerti, dal 7 settembre al 30 dicembre, che prestano particolare attenzione al dialogo tra solisti e Orchestra e all'espressione vocale, mettendo in luce giovani talenti e ospitando al contempo direttori d'orchestra e solisti di altissimo livello artistico per offrire un'esperienza sinfonica ricca e composita.



“La terza stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica di Matera prende avvio sabato 7 settembre all’Auditorium Raffaele Gervasio, la splendida sala da concerti ipogea del Conservatorio Duni di Matera - illustra il direttore artistico dell’Orchestra il Maestro Saverio Vizziello - il concerto inaugurale è a ingresso gratuito: vogliamo offrire a tutti coloro che amano la musica classica di godere del talento di un solista d’eccezione, il violinista Paride Losacco”.



L’Orchestra Sinfonica di Matera, diretta dal Maestro Pietro Mianiti, accompagnerà il giovane virtuoso del violino nell’esecuzione del Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra. Il programma della serata è tutto dedicato al compositore Felix Mendelssohn Bartholdy, il secondo brano in scaletta è la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90, denominata l’"Italiana" in quanto ispirata dalle atmosfere delle città italiane, che Mendelssohn visitò a partire dal 1830. Il sipario sul concerto Mendelssohn l’italiano si alzerà alle ore 20:30.



“Il concerto inaugurale è a ingresso gratuito, così come il concerto di Natale del 22 dicembre con l’Oratorio di Saint-Saëns che, grazie alla collaborazione con la Curia arcivescovile di Matera, terremo in Cattedrale - afferma la presidente dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera (Fosm) Gianna Racamato - anche per questa stagione sono molteplici le collaborazioni che l’Orchestra ha stretto con istituzioni e altre realtà musicali. Sabato 14 settembre, sempre all’Auditorium Gervasio che ospita l’intera stagione concertistica, in collaborazione con il Fadiesis Accordion Festival l’Orchestra Sinfonica di Matera accompagnerà il bandoneón di Fabio Furia su musiche di Piazzolla nello spettacolo TANGO SENSATIONS - Passato, presente e futuro in un unico e insolito viaggio nella storia del tango. A ottobre - sabato 26 - con il Soroptimist International - Club Matera presentiamo il concerto Donne in musica. Sul podio il direttore Grazia Giusto e solista il violoncello di Veronica Iannella. Il 10 novembre l’Orchestra e il Festival Duni dedicano un concerto a Igor Stravinsky: in programma il balletto con canto in un atto Pulcinella, scritto da Stravinskij nel 1920 su musiche di Giovanni Battista Pergolesi”.



Degli undici concerti in programma nove prevedono un biglietto d’ingresso di 10 € (per gli studenti di ogni ordine e grado ridotto di 5 €). Ad esclusione del concerto del 14 settembre, il cui ingresso è sempre intero euro 10 e ridotto studenti euro 5, è possibile acquistare l’abbonamento per 8 concerti a 50 euro. Per gli studenti l’abbonamento è di 30 euro. Si possono acquistare gli abbonamenti o i singoli titoli d’ingresso alla biglietteria del Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, in piazza Vittorio Veneto, 23 a Matera aperta tutti i giorni dalle 18 alle 21. O recandosi alla Cartolibreria Montemurro, in via delle Beccherie, 69 a Matera. La cartoleria è aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20:30. Per ulteriori informazioni sugli spettacoli visitare il sito: https://orchestrasinfonicamatera.it/

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 5/09/2024 - Teatro dei Calanchi: termina tra gli applausi la IX edizione

Entrare nell’oasi artistica del Teatro dei Calanchi è un’esperienza a dir poco unica, lo sanno bene gli organizzatori e gli operatori, lo sanno bene gli spettatori ed i visitatori occasionali che si avvicendano durante tutto l’anno.

Si è appena conclusa la IX edizione di...-->continua 5/09/2024 - Al via sabato la terza stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica di Matera

Dalla Sinfonia Italiana di Mendelssohn al Pulcinella di Stravinsky, omaggi di questi grandi compositori alla tradizione musicale del nostro Paese, dal pianoforte di Francesco Nicolosi che interpreta Mozart, alla rivisitazione di Geppi Cucciari del Pierino e il...-->continua 5/09/2024 - ‘L’unicità della Lucania’ atterra nell’appennino reggiano

Il 15 settembre sara’ inaugurata a Castelnuovo ne’ Monti(RE)

una mostra poetica, fotografica e pittorica titolata I LUOGHI DELL’ANIMA,curata dalla poetessa e pittrice SIMONA SENTIERI.

La mostra evidenzia i caratteri distintivi dell’identità Lucana:cel...-->continua 5/09/2024 - A Melfi terzo appuntamento di "Viaggio nella bellezza"

Sabato 7 Settembre alle ore 19.30, presso la corte del Palazzo Vescovile di Melfi in piazza Duomo, si terrà “La bellezza come unione fra le arti: i Ballets Russes tra musica, danza e pittura”, lezione-spettacolo di Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dell’A...-->continua E NEWS