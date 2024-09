Sabato 31 agosto si è tenuta la seconda edizione del TedX Policoro sul tema “Uragano”. Riconfermata l’incantevole location, la corte del Castello baronale di Policoro.

“Dopo il grande successo della prima edizione, siamo chiamati ad alzare l’asticella” aveva detto in apertura la licensee (detentrice della licenza Ted) Susy Benevento. E così è stato.

L’evento è stato presentato dal giornalista Pino Suriano



Quest’anno gli speaker hanno offerto la propria idea o esperienza sul tema “URAGANO", inteso come momento di estrema violenza, ma anche potenzialmente generativo di una forte carica di energia, che causa distruzione, azzeramento o che richiama un animo agitato e veemente, difficilmente riconducibile ai canoni dell’ordinario.



La prospettiva di TEDxPolicoro URAGANO, perciò, è stata quella di mostrare che anche un evento negativo può contenere il seme per far nascere qualcosa di buono, divenire occasione di innovazione e di cambiamento.



Sono saliti sul palco del TEDxPolicoro, applauditissimi, Pierdante Piccioni, il medico e scrittore che ha ispirato, con il suo libro, la fiction “Doc- Nelle tue mani”; Pedro Pasculli, ex calciatore della Nazionale Argentina, campione del mondo a “Messico 1986” e compagno di camera di Maradona; Paola Mercogliano, studiosa di cambiamenti climatici; Monica Moroni, che ha parlato di Intelligenza Artificiale applicata al Settore Medico; Marco Toscano, docente lucano già vincitore del premio per docenti “Italian Teacher Award “; Giovanni Cozzolongo, blogger della redazione di “Passione Astronomia”; Rey Sciutto, influencer e divulgatore di storia dell’arte; Flavio Augusto Gentile, cofondatore e Ceo di Rea Space, la start up che produce le tute spaziali utilizzate dagli astronauti italiani partiti a gennaio da Cape Canaveral per la missione AX-3; Aya Mohamed, opinion leader, che ha contribuito a diffondere l’uso del velo anche tra le grandi case di moda.



Performance creative del poeta performer Davide Volpe e dei giovani musicisti lucani Nuccio Paladino e Antonio Cospito.



Il TEDx Policoro stato è patrocinato dal Comune della città ionica. Durante l’evento c’è stata anche l’occasione per la degustazione di prodotti tipici della tradizione culinaria e vinicola della Basilicata, gentilmente offerti da alcuni sponsor della manifestazione.



L’associazione “Connessioni”, che promuove l’evento, si avvale di più di trenta volontari a supporto per la realizzazione del TedX. Tutti insieme sono saliti sul palco assieme agli speaker per festeggiare il momento conclusivo, celebrato con l’alzata della Coppa del Mondo portata per l’occasione dall’ex calciatore Pedro Pablo Pasculli.













COS’E’ IL TEDX



L’acronimo TEDX sta per Technology, Entertainment e Design, tecnologia, divertimento e creazione, mentre la X indica che si tratta di un evento organizzato in modo indipendente.



Si tratta di una kermesse organizzata sul modello americano delle Ted Conference (è possibile farlo solo dopo il conseguimento di una licenza molto selettiva rilasciata dall’organizzazione internazionale) in cui personalità di spessore operanti in vari settori, dalla comunicazione al digitale, dall’arte allo sport, dalla scienza alla letteratura, esprimono la loro prospettiva sul tema che dà titolo alla manifestazione.