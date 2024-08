Il 29 Agosto a Nova Siri si è tenuto un evento in occasione dei 10 anni del Progetto SAI del medesimo comune gestito dalla cooperativa MEDIHOSPES.

L’evento - “SAI” che sono 10 anni? - è stato un momento di scambio, di informazione e di festa.

Alle 19:00 si è tenuto un convegno introduttivo moderato da Pino Suriano in cui sono intervenuti Licia Breglia (Assistente Sociale centro SAl di Nova Siri/Medihospes), Antonello Mele (Sindaco di Nova Siri), Elvira Maria Locantore (Politiche dell'Accoglienza e dell'Immigrazione Regione Basilicata) , Cosimo Latronico (Assessore Regionale alla sanità).

Ha fatto seguito la proiezione del lungometraggio - lo Capitano di Matteo Garrone e per finire la musica etnica ha accompagnato un monumento conviviale.

“Non c’è vera accoglienza senza integrazione. Alla prima assistenza per i migranti che raggiungono il nostro Paese, in fuga da guerre e carestia, è necessario affiancare sempre un reale processo di integrazione sociale e lavorativa, valorizzando le loro attitudini e professionalità. Di qui l’importanza di strutture dislocate sul territorio regionale, a partire dai centri SAI. Ne abbiamo parlato a Nova Siri, ad un incontro promosso nell’ambito del cineforum “Voci di frontiera” e organizzato da Medihospes, la cooperativa sociale che gestisce il Progetto SAI di Nova Siri, con altre associazioni e il supporto del Comune” ha dichiarato l’assessore Latronico.

La cooperativa MEDIHOSPES ringrazia coloro i quali hanno preso parte all’evento, un grazie va alle associazioni che da anni collaborano con il progetto SAI, al Comune di Nova Siri e alla popolazione tutta.