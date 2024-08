Filiano. il 30 Agosto 50ª 50ª Sagra del Pecorino di Filiano DOP e dei Prodotti Lattiero-Caseari 26/08/2024 Il Comune di Filiano è orgoglioso di presentare la 50ª edizione della Sagra del Pecorino di Filiano D.O.P., un evento di rilevanza regionale che celebra l'eccellenza dei prodotti lattiero-caseari locali, con particolare attenzione al Pecorino di Filiano DOP, simbolo di tradizione e qualità nel panorama agroalimentare lucano. La manifestazione, che si terrà dal 30 agosto al 1 settembre 2024, si preannuncia ricca di appuntamenti culturali, enogastronomici e di intrattenimento, che coinvolgeranno cittadini e visitatori in un'esperienza unica tra sapori, storia e tradizioni.



Storia della Sagra del Pecorino di Filiano

La Sagra del Pecorino di Filiano ha origini che risalgono al 1972, quando per la prima volta la comunità locale decise di celebrare ufficialmente il prodotto più rappresentativo della zona: il Pecorino di Filiano. Questo formaggio, ottenuto dalla lavorazione artigianale del latte di pecora, ha radici profonde nella tradizione casearia del territorio, caratterizzato da pascoli ricchi e incontaminati.

La Sagra è nata come una piccola festa di paese, un'occasione per riunire la comunità e valorizzare il lavoro dei pastori e dei casari locali. Con il passare degli anni, l'evento ha acquisito sempre maggiore importanza, fino a diventare una delle manifestazioni più attese e partecipate della regione Basilicata. Nel 2007, il Pecorino di Filiano ha ottenuto il riconoscimento della DOP (Denominazione di Origine Protetta), un traguardo che ha confermato la qualità e l'unicità di questo prodotto, rafforzando ulteriormente l'identità della Sagra.

Ogni anno, la Sagra non solo promuove il Pecorino di Filiano, ma tutti i prodotti lattiero-caseari della zona, rappresentando altresì un momento di celebrazione delle tradizioni e della cultura locale, attraverso convegni, degustazioni, spettacoli musicali e mostre mercato. La Sagra è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di enogastronomia, attirando visitatori da tutta Italia, desiderosi di scoprire e gustare i sapori autentici del territorio.

Logo Celebrativo del 50° Anniversario

In occasione di questa edizione, il Comune di Filiano ha realizzato un logo celebrativo che rappresenta i 50 anni di storia della Sagra del Pecorino di Filiano DOP. Il logo è caratterizzato da un design elegante e moderno, che fonde tradizione e innovazione.

• Design: il logo presenta al centro un grande numero "50" in color oro, che simboleggia il mezzo secolo di celebrazione della Sagra. Questo numero è arricchito da una stilizzazione grafica che richiama la forma di pecorino, posta a rappresentare il cuore della festa.

• Elementi Tipografici: il testo "Pecorino di Filiano" è inserito in un nastro dorato che attraversa il numero 50, dando un senso di continuità e rafforzando il legame con la tradizione. Sopra al nastro, si nota la scritta "Sagra", posizionata in modo centrale per sottolineare l'importanza dell'evento.

• Colori: il logo utilizza una combinazione di colori oro e blu scuro. L'oro rappresenta la qualità e l'importanza del Pecorino di Filiano DOP, mentre il blu scuro simboleggia la serietà e l'orgoglio della tradizione locale.

• Dettagli Grafici: intorno al logo, una cornice circolare include la scritta "Del Pecorino di Filiano DOP e dei Prodotti Lattiero Caseari", che evidenzia il focus dell'evento e il suo impegno nella promozione di questi prodotti.

Il logo sarà utilizzato per tutto il corso dell'anno 2024 in tutte le comunicazioni e attività correlate alla manifestazione, sottolineando l'importanza del traguardo raggiunto e accompagnando ogni iniziativa legata alla Sagra, rafforzando l'identità visiva dell'evento.



Programma dell'Evento

La Sagra si aprirà venerdì 30 agosto con un incontro presso il Museo Carpini, nell'omonima Località, alle ore 17:30, dal titolo "Riparo Ranaldi: Le Pitture Rupestri di Filiano a 100 anni dalla nascita di Francesco Ranaldi". Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Santoro e degli ospiti, tra cui la Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata, Dott.ssa Luigina Tomay, e il Tenente Colonnello Maria Michela Anobile del Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, interverranno tra gli altri la Dott.ssa Maria Gruosso dell'Università di Roma La Sapienza e Marco Ranaldi, figlio dell’archeologo Francesco scopritore del sito archeologico delle pitture rupestri. Seguirà una visita esclusiva al sito archeologico, offrendo ai partecipanti un'immersione diretta nella storia locale.

La serata proseguirà alle 20:30 con un evento gastronomico che celebra i prodotti tipici della regione, accompagnato da musica live del gruppo Duetto Lucano alle 21:00, che proporrà una reinterpretazione moderna della musica popolare.

Sabato 31 agosto, alle ore 18:00, avrà luogo il convegno "Pecorino di Filiano: una storia antica della prima DOP lucana" in Piazza Sandro Pertini, un importante momento di confronto sulle opportunità e le sfide per i produttori locali e indipendenti. Interverranno esperti del settore, tra cui Raffaele Beccasio, Dirigente dell'Ufficio Produzioni animali e vegetali, Salvatore Claps, Direttore del CREA di Bella, Michele Blasi, Direttore del Dipartimento Qualità Agroalimentare (DQA) Maria Zucale, Presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino di Filiano DOP, che approfondiranno temi legati alla certificazione e valorizzazione del Pecorino di Filiano D.O.P. Il convegno vedrà la partecipazione dell'Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Carmine Cicala e del Presidente della Giunta della Regione Basilicata, Vito Bardi.

La giornata continuerà con esperienze sensoriali guidate dai Laboratori del Gusto alle ore 20:00, che offriranno degustazioni di pecorino, pane, formaggi e miele, a cura dell'Istituto G. Gasparrini” di Melfi, dell'AIS Basilicata, della Condotta Slow Food Basilicata e dei Produttori locali di miele, seguite da un concerto del gruppo Le Mille Note alle 21:30 e dal DJ set a partire dalle 23:30, per una serata di musica e divertimento.

Domenica 1 settembre, in Villa Mancini, la festa culminerà con la degustazione della "Treccia della 50ª Edizione", un’opera d’arte casearia preparata dai migliori caseifici locali, seguita da giochi per bambini e dalla degustazione e confronto di formaggi locali in collaborazione con gli esperti del CREA Basilicata, in Piazza Sandro Pertini. La giornata sarà arricchita da uno spettacolo musicale dell'Orchestra Odissea alle 21:00 e da un'esibizione del trio lucano La Ricotta alle 21:30, che chiuderanno in bellezza l'edizione 2024 della Sagra.



Mostra Mercato

Durante la Sagra, il 31 agosto e il 1 settembre, sarà come ogni anno allestita una Mostra Mercato dedicata ai prodotti tipici locali, che sarà aperta dalle ore 17:00. Questo spazio offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere e acquistare le eccellenze del territorio, direttamente dai produttori.



Per ogni altra informazione è possibile visitare il sito internet: www.pecorinofiliano.it





L’Amministrazione Comunale di Filiano



Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 26/08/2024 - Filiano. il 30 Agosto 50ª 50ª Sagra del Pecorino di Filiano DOP e dei Prodotti Lattiero-Caseari

Il Comune di Filiano è orgoglioso di presentare la 50ª edizione della Sagra del Pecorino di Filiano D.O.P., un evento di rilevanza regionale che celebra l'eccellenza dei prodotti lattiero-caseari locali, con particolare attenzione al Pecorino di Filiano DOP, simbolo di tradi...-->continua 26/08/2024 - A Mezzana presentazione del libro ''Nel mio piccolo mondo” di Carmela De Marco

Si è svolta nella serata di Domenica 25 Agosto, la presentazione del libro: “Nel mio piccolo mondo” di Carmela De Marco. L’evento si è tenuto nella terrazza del Bar “Borgo” a Mezzana Salice, frazione di San Severino Lucano, caratterizzata da panorami unici per...-->continua 26/08/2024 - Alla Conchiglia di Venere la musica del Festival internazionale della chitarra di Lagonegro

Il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro organizzato dall'Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, con la direzione artistica del Maestro Pino Racioppi, arriva in Campania, alla Conchiglia di Venere di Casaletto Spartano (Salerno). L'appu...-->continua 26/08/2024 - Ordinazione sacerdotale a Matera: il diacono Davide Fusiello sarà ordinato presbitero

Mercoledì 28 agosto nella Cattedrale di Matera un giovane diacono di 27 anni, Davide Fusiello, riceverà l’ordinazione presbiterale.



Sarà Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, a presiedere a...-->continua E NEWS