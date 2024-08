13/08/2024 - Lucania Film Festival: si conclude con un'affluenza da record la 25esima edizione

Giunge a conclusione tra plausi e affluenze da record la venticinquesima edizione di Lucania Film Festival, la rassegna che, di anno in anno, si è affermata sempre più come punto di riferimento per il cinema indipendente, italiano e internazionale. Registrata, infatti, una m...-->continua