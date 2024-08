È tutto pronto a Vietri di Potenza per la 10^ edizione di Tipica, il percorso eno gastronomico - tra i più partecipati in Basilicata - che mette in mostra le tipicità vietresi e lucane. L’appuntamento è per sabato 10 e domenica 11 agosto, dalle ore 19. C’è grande fermento e

attesa per la manifestazione che anche lo scorso anno ha superato ogni record con migliaia di presenze.



Come in ogni edizione il percorso si snoderà lungo i vicoli del centro storico vietrese, nel cuore dell’abitato. I visitatori troveranno stand di prodotti tipici e pietanze, musica, artigianato, cultura, oltre a

musica itinerante, divertimento, canti e balli. Tra i prodotti, l’olio

vietrese su bruschetta, parmariedd, cavatiedd, calzone con la minestra, zeppole, ciambottola, patate rosse, spighe, strufoli, fiori di zucca, antipasti con prodotti vietresi e uovo fritto rosetta con salsiccia, friarielli e patate, arrosticini e polpette, formaggi, carne di

cinghiale, porchetta e carne di maiale, carne di maiale di mangalica, biscotti vietresi, strufoli, birre artigianali, vino locale, spighe, show cooking di aziende casearie e della pasta, crepes, latticini, liquori lucani e pesce. Non mancherà l’angolo cocktail.



Durante le due serate anche artigianato con diversi artisti, esposizione e spettacoli di animali per i più piccoli oltre che esposizione di mezzi d’epoca.



Tra gli artisti, il 10 agosto Vito Possidente Animation Band, Cecchino Bi Folk, Duo Music, Agostino Gerardi e in tarda serata il Silent Party.

L'11 agosto Nicola Loisi, Viggiano e Gruosso, Cecchino Bi Folk, Petros Animation Band e ancora il Silent Party.



Tantissime le persone che hanno prenotato nelle varie strutture ricettive per trascorrere la settimana di Ferragosto a Vietri di Potenza

e conoscere Tipica, così come sono tanti gli emigranti e lavoratori fuori sede che si sono organizzati appositamente per il rientro nei giorni dell’evento. Ciò che contraddistingue il percorso, che negli anni è diventato tra i più partecipati in Basilicata e Campania, è la

partecipazione della comunità nell’organizzazione, dei più piccoli, delle donne e nonne che si adoperano di buon mattino per preparare tutte

le pietanze e in particolare la pasta fresca. Anche quest’anno, nel percorso, verrà utilizzata una moneta denominata “Vietrese”, coniata

appositamente per l’evento e disponibile nelle tre piazze.



Tipica è un percorso adatto anche alle persone con disabilità fisica, non presentando ostacoli o scalinate in alcun tratto. È facilmente fruibile e percorribile. L’organizzazione ha previsto il servizio

navetta e parcheggi gratuiti, per chi raggiungerà Vietri sia dall’area lucana che campana, con arrivo della navetta fino all’ingresso del percorso con punto d’incontro ai parcheggi lungo la SP 94. Per chi

percorre il raccordo Sicignano-Potenza, sia dalla Campania che dalla Basilicata, è consigliabile uscire a Vietri-Balvano o a Vietri-San Vito, in modo da raggiungere più facilmente l’area parcheggi e navetta.

Evitando l’uscita di Buccino per raggiungere così più velocemente le aree indicate. L’area esterna all’abitato sarà adibita di segnaletica

per raggiungere la zona parcheggi e saranno presenti volontari in strada che daranno informazioni.



La manifestazione anche quest’anno è organizzata dalle associazioni Pro Loco, Vietri e La Movida e Teatrando, con il patrocinio del Comune di

Vietri di Potenza. Il percorso verrà aperto alle ore 19.



Quest’anno la manifestazione verrà anticipata il 9 agosto dalla inaugurazione di un Murales legato alla tradizione, su iniziativa del

Comune, realizzato in Piazza del Popolo, legato all’anno delle radici.