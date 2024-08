Penultimo appuntamento del Festival Teatri di Pietra 2024 giunto alla ventiduesima edizione. A Grumento Nova, domani sera, con inizio alle 21 presso il Teatro Romano dell’Area Archeologica avrà luogo lo spettacolo dal titolo: “L’anno che verrà” del trio Peppe Servillo, Javier Girotto al sassofono e Natalino Mangialavite al pianoforte. Il Festival dei Teatri di Pietra 2024 è promosso dal Comune di Grumento Nova, dall’Associazione Pa.Ga. Scenamediterraneo Potenza, dal Mibact, dalla Regione Basilicata e dalla Rete Nazionale dei Musei. Peppe Servillo nel dare vita a un programma musicale dedicato a Lucio Dalla, il trio dell’ormai lungo affiatamento formato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalino Mangialavite non poteva scegliere titolo più adatto che “L’anno che verrà”, visto il periodo che stiamo attraversando, i tre musicisti vogliono augurarci che “Sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno”, come recita la celeberrima canzone di Lucio Dalla. La fama del casertano Peppe Servillo è legata innanzitutto al suo ruolo di frontman degli Avion Travel. L’argentino Natalino Mangialavite è stata una valida spalla per Paolo Fresu e Horacio “El Negro” Hernandez, oltre che per Ornella Vanoni, Javier Girotto, anche lui argentino, deve la propria fortuna in Italia al successo del suo gruppo Ares Tango oltre che alle collaborazioni con i principali jazzisti di casa nostra: Franco Rava, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Gianluca Petrella, Bebo Frera e Antonello Salis. L’intesa tra personalità artistiche così variegate e fortemente caratterizzate si è affinata nel corso di ripetute collaborazioni che hanno fatto apprezzare al pubblico e agli appassionati il loro modo di applicare l’improvvisazione, elementi jazz e ricercatezze varie alle musiche di volta in volta eseguite.