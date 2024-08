Successo per l'anteprima cortometraggio Un'Estate a Sant'Arcangelo di Faretta 5/08/2024 Una sala gremita da oltre 150 persone ha accolto con grande entusiasmo e partecipazione la proiezione in anteprima del cortometraggio "Un'Estate a Sant'Arcangelo" del regista lucano Antonello Faretta che si è svolta venerdì 2 agosto presso l'ARCI CSP Pasquale Critone di Sant’Arcangelo.



“In un momento in cui il cinema italiano sta vivendo un momento di profonda crisi - ha dichiarato il regista Antonello Faretta -, è un grande piacere vedere in sala un pubblico così numeroso e plurale per età ed etnie. Quando ho iniziato a lavorare a questo cortometraggio desideravo restituire un racconto di comunità e oggi vedervi così numerosi mi restituisce una grande emozione e gioia, nei mesi di lavorazione ho sempre pensato alla comunità santarcangiolese come a un faro per poter affrontare tematiche per me urgenti che dal particolare, appunto la vostra realtà, potessero poi parlare a tutti”.



Nel corso della serata, Giuseppe Critone ha consegnato al regista Antonello Faretta la targa ARCI CSP Pasquale Critone di Sant’Arcangelo quale riconoscimento alla sua “sensibilità e capacità di trasmettere un messaggio universale di pace e solidarietà”.



Alla proiezione erano presenti oltre al regista, il Sindaco di Sant’Arcangelo Salvatore La Grotta in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il direttore della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata Valerio Giambersio e il Segretario regionale ARCI Basilicata Ottorino Arbia che hanno patrocinato - tra gli altri - il cortometraggio, gli attori Michele Castronuovo, Maria Rao, Abdul Latif Karin e Domenica Titolo.



“In un mondo sempre più frammentato dai conflitti e dalle divisioni - ha concluso il regista Antonello Faretta -, sentivo l'urgenza di creare qualcosa che proponesse una strada alternativa, la sola necessaria per la convivenza umana: quella della pace, della solidarietà e dell'integrazione. Questo cortometraggio - dedicato alla memoria del prof. Pasquale Critone, figura di spicco della vostra comunità che è venuto a mancare negli anni appena trascorsi - vuole essere un omaggio al Sud, alla mia terra, la Basilicata, e alla bellezza delle sue tradizioni e virtù, ma anche un invito a guardare oltre i confini culturali e generazionali che spesso ci separano. La vostra presenza mi restituisce quindi una grande gioia che sono certo mi accompagnerà a lungo nei prossimi mesi di vita distributiva del cortometraggio”.



Il cortometraggio racconta la storia di amicizia ed integrazione tra l’adolescente Maria - tornata a Sant’Arcangelo per trascorre l'estate in compagnia del nonno Pasquale - ed il suo coetaneo africano Latif. Una storia di rinascita e di speranza per celebrare la bellezza dell'integrazione e dell'amicizia, mostrando che un futuro migliore è possibile se siamo disposti a lavorare insieme e a superare le nostre differenze.



Un’Estate a Sant’Arcangelo è stato prodotto da Adriana Bruno e Antonello Faretta per Noeltan Arts con il contributo di Regione Basilicata, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Comune di Sant’Arcangelo con il patrocinio di ARCI, UCCA Unione Circoli Cinematografici ARCI, ARCI Basilicata, ARCI C.S.P. Sant’Arcangelo, Città Della Pace per i Bambini Basilicata, Lucana Film Commission, Provincia di Potenza, Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata, Consigliera di Parità Provincia di Potenza, Rete Cinema Sociale, UNITRE Sant’Arcangelo. L’Opera sostiene l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.





