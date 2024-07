Battute finali per il “Lucania Classica Festival”, che chiuderà la sua avventura ad agosto dopo aver fatto tappa in più di venti centri lucani. Lunedì 29 luglio 2024 alle ore 19:00, con ingresso gratutito, nella suggestiva cornice del Castello di Savoia di Lucania (Potenza) il “Trio GLB” si esibirà in un concerto dal titolo “Musica Vagabonda”. La voce di Sabrina Gasparini accompagnata dal violin di Gentjan Llukaci e dalla fisarmonica di Athos Bassissi allieterà il pubblico in un viaggio musicale attraverso brani celebri del repertorio classico, popolare e napoletano. La Gasparini da oltre un trentennio è un’affermata interprete della musica d’autore nazionale ed internazionale. Ha al suo attivo numerose collaborazioni con prestigiosi musicist e partiecipa con “Ensemble d’Autorei in duo, trio e quartetto a importanti rassegne musicali italiane. Attraversa nel suo repertorio diversi generi di nicchia quali canzoni ebraiche, yiddish, tango e canzone popolari. Il musicista Albanese Gentjan Llukaci, virtuoso del violino, ha svolto nel suo Paese un’intensa attività concertistica, sia come solista sia in varie formazioni, facendo parte dei primi violini dell’Orchestra della Radio Televisione Albanese, dell’orchestra dell’Opera e balletto e della Filarmonica di Durazzo e di Tirana.



Nel 2006 ha avuto l’onore di suonare per Papa Benedetto XVI in udienza privata. Conduce un’intensa attività concertistica in Italia e all’Estero. Athos Bassissi, invece, è un compositore e musicista polistrumentista e fin da giovanissimo ha mostrato una spiccata predisposizione verso la fisarmonica che lo ha portato ben presto allo studio di questo strumento con due grandi maestri, Glauco Caminati e Iller Pattacini. In Italia collabora con importanti nomi del panorama musicale, tra cui Leopoldo Mastelloni, nello spettacolo teatrale dedicato a Edith Piaf, Albano Carrisi, la cantante pop In-Grid, Tullio De Piscopo. Attualmente collabora con il tenore colombiano Hector Hernandez e l’associazione Italia-Latinoamerica per la diffusione della cultura latinoamericana portando nei teatri spettacoli di musiche del Sudamerica, tra cui il concerto “Corazon & Pasion” che si è tenuto al Teatro “Verdi” di Padova con la “Latin Ensemble Orchestra”, da lui diretta. Il concerto di Savoia di Lucania rientra nel cartellone della IV° edizione del “Lucania Classica Festival”, la rassegna concertistica promossa ed organizzata da A.P.S. SMAC Angolo Creativo e Bcs (Basilicata Concert Society) sotto la direzione artistica di Valeria Veltro e Raffaele D’Angelo che da maggio ad agosto farà tappa in una quindicina di comuni lucani, con oltre venti concerti, fregiandosi della presenza di artisti di spessore nazionale ed internazionale.



Programma:



“Violino Tzigano”, “Roma nun fa la stupida stasera”, “Walz 2 Shostakovic”, “Picasso”, “Historia de un Amor”, “Asturias”, “Medley Francia”, “Albergo a Ore/Surle ciel/Milord”, “Por una cabeza”, “BesameMucho”, “Sciuscia’”, “Tu si na cosa grande”, “Tarantella Napoletana”, “Caruso”, “Czarda”, “La Cumprsita + Oci Ciornie”;