La prevenzione e la cura delle malattie è una delle aree di intervento prioritario della Rotary Foundation.

Il nuovo anno Rotariano inizia con una bellissima azione di service del nostro club, insieme agli amici dell’Avis Comunale di Senise: la donazione di parrucche all’associazione Agata Volontari Contro il Cancro ODV, una punta di diamante della Basilicata per le azioni di volontariato messe in campo in favore dei malati oncologici. Il progetto di collaborazione delle tre associazioni nasce nell’anno rotariano 2022/2023, voluto fortemente dalla presidente Maddalena Chiorazzo e curato dalla presidente della Sottocommissione Progetti Vittoria Franchino e dai soci del club. La realizzazione di questo primo step è stata possibile grazie al finanziamento da parte del club Senise Sinnia,dell’Avis Comunale di Senise e del Distretto Rotary 2120.

Ringraziamo di cuore gli illustri Relatori che animeranno il dibattito e Vi invitiamo a partecipare per conoscere un quadro il più aggiornato ed ampio possibile sulle problematiche relative alla salute oncologica e per trarre spunti per elaborare progetti sulla prevenzione e sulla cura delle malattie nel nostro territorio.