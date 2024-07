Presso l’Hotel San Vincenzo di Policoro, ieri, si è tenuto il consueto passaggio delle consegne della Zona Lucania del Rotaract che ha coinvolto i Club di Potenza, Matera, Val D’Agri e Senise- Sinnia. A chiusura dell’anno rotaractiano 2023-2024 i presidenti uscenti hanno passato il collare ai presidenti dell’anno 2024-2025 ,che inizia il primo luglio e si chiude il 30 giugno. Momento importante per ogni Club poiché si presentano i progetti ed i service svolti e si tracciano le linee del nuovo anno. Il tutto si è svolto alla presenza del R.R.D. Mario Bianco che guiderà il Distretto Rotaract 2120 di Puglia e Basilicata, il D.Z. Lorenzo Delfino alla guida dei Club lucani, del Delegato del Governatore Rotary 2120 Massimo Cassanelli e dei Presidenti del Rotary Club di Matera, Giovanni Pelazzi e Senise- Sinnia, Vittoria Franchino. Per il Rotaract Senise- Sinnia, nato nel 2022, la Presidente uscente Marianna Melfi (che nel prossimo anno farà parte di una Commissione distrettuale Rotary) ha illustrato i numerosi progetti svolti, nell’ottica dell’inclusione, dell’amicizia e della solidarietà oltre ai gemellaggi effettuati anche con Club di altri Distretti. In un clima di gioiosa commozione Marianna Melfi ha passato il collare a Mariagrazia Carlomagno che, tracciando le linee programmatiche del proprio anno, ha rimarcato l’importanza di raccogliere fondi per la campagna End Polio Now, proseguendo nel solco già tracciato mirabilmente da Marianna, anticipando un Interclub con Matera per parlare dei DCA (disturbi del comportamento alimentare), una campagna di sensibilizzazione in favore dell’AVIS che vedrà i ragazzi impegnati a donare il sangue in prima persona, ed altri service che andranno svolti nel corso dell’anno con il Distretto Rotaract augurandosi sinergia e condivisione anche con il Rotary Club padrino Senise- Sinnia.



Grande disponibilità, in tal senso, è stata offerta dalla Presidente Rotary Vittoria Franchino che nel suo intervento di saluti, commossa dall’energia mostrata dai ragazzi, si è complimentata con la presidente uscente Marianna Melfi ed ha augurato a Mariagrazia Carlomagno un anno di “ buon Rotary” e di condivisione di service. Prima di passare la parola al R.D. Mario Bianco, Mariagrazia ha presentato il suo direttivo composto da: Felice Berardi ( Vice Presidente), Marika Manolio ( segretaria), Pierfilippo Manolio ( tesoriere), Salvatore Durante ( prefetto), Luigi Pisano e Angela Marcone ( consiglieri). Auguri e buon lavoro alla neo presidente Mariagrazia ed a tutti i rotaractiani impegnati nel sociale.