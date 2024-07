Domani, 14 luglio si terrà la tanto attesa Giornata Nazionale delle Pro Loco d'Italia, un appuntamento che coinvolgerà oltre 1000 eventi in tutta la penisola. Questa iniziativa, nata nel 2018 e promossa dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), rientra tra le manifestazioni promosse dal MiBAC.

L'intera giornata sarà dedicata alla festa e alla promozione delle Pro Loco italiane, impegnate con passione e dedizione nella valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, della cultura eno-gastronomica, delle tradizioni locali, della promozione turistica e dell'animazione dei borghi. Sarà un'occasione per sottolineare il ruolo sempre più importante svolto dalle Pro Loco e per esaltare l'identità e l'orgoglio delle comunità locali.

Le ottanta Pro Loco UNPLI di Basilicata si uniranno alla celebrazione con oltre 30 eventi, con un incremento del 30 per cento rispetto alla precedente edizione, che si svolgeranno in tutto il territorio regionale. Questi appuntamenti spazieranno dalla riscoperta di antiche tradizioni alle emozionanti rievocazioni storiche, dalle suggestive passeggiate naturalistiche alle visite guidate nei centri storici, dalla deliziosa degustazione dei prodotti tipici alle coinvolgenti rassegne fotografiche e ai divertenti giochi di strada.

Il Presidente dell’UNPLI di Basilicata, Vito Sabia, sottolinea l'importanza di questa Giornata Nazionale come occasione per dare voce alle Pro Loco e condividere i valori e i principi che le animano. L'obiettivo principale è quello di promuovere le iniziative e le attività che le Pro Loco svolgono in tutta Italia, evidenziando il prezioso lavoro dei volontari, veri testimoni e custodi di cultura e tradizioni, che trasmettono il valore profondo della condivisione.

Sabia afferma: "Questa giornata, in cui oltre 6000 Pro Loco italiane si uniranno per valorizzare il prezioso impegno dei volontari, rappresenta il vero DNA delle Pro Loco stesse. Vogliamo far conoscere a livello nazionale le peculiarità e le attività che portano avanti con impegno e dedizione, oltre a presentare e far scoprire il territorio in cui operano".

La Giornata Nazionale delle Pro Loco d'Italia 2024 si preannuncia come un'occasione straordinaria per celebrare l'impegno dei volontari e per riconoscere l'importanza delle Pro Loco nel tessuto sociale e culturale del nostro Paese. L'evento sarà un'opportunità unica per condividere la passione per la valorizzazione del patrimonio locale e per promuovere la bellezza delle tradizioni e dei luoghi che rendono l'Italia un paese unico al mondo.

Le Pro Loco, con il loro impegno instancabile, rappresentano dei veri e propri ambasciatori della cultura e della tradizione italiana. Attraverso il loro impegno nel promuovere e valorizzare, questi volontari sono in grado di conservare e trasmettere la storia e le tradizioni delle comunità locali, contribuendo così a creare un futuro fondato sulla conoscenza delle proprie origini.

Durante la giornata ogni evento e iniziativa si uniranno in un grande abbraccio che attraverserà l'intero territorio italiano. Sarà un'opportunità per i cittadini di conoscere da vicino il lavoro svolto dalle Pro Loco e di partecipare attivamente a momenti di festa, scoperta e condivisione.

Per ulteriori informazioni sugli eventi organizzati dalle Pro Loco UNPLI Basilicata in occasione della Giornata Nazionale, si invita a visitare il sito www.unplibasilicata.it e a seguire gli aggiornamenti sui canali social ufficiali dell'associazione.