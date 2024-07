Bellissima storia di "restanza", fatta di amore e cura della propria terra, voglia di non arrendersi e investire con passione nel presente per costruire il futuro in Basilicata. Sabato 13 luglio alle ore 17.00 si terrà una speciale inaugurazione in chiave culturale della Casa Vacanze "Il Sottobosco", situato presso la SC La Spinosa a Satriano di Lucania (Potenza).



Open day nel quale i giovani host Valerio Castelluccio e Vitina Mecca, introdotti da Nico Basile, esporranno la loro idea di ospitalità turistica di qualità nel cuore del Melandro, antidoto allo spopolamento delle aree interne. L'intento è di consolidare il luogo quale punto strategico nell'accoglienza lucana e che guarda al vicino Vallo di Diano in Campania. In particolare, diventare stimolo per altri giovani nello sviluppare progetti in ambito territoriale.



L'evento godrà di un palcoscenico naturale mozzafiato con spazio alla tradizione e molto altro. I visitatori, infatti, saranno accompagnati in una esperienza tra arte, cultura ed enogastronomia in collaborazione con l'associazione culturale CarovanArt: prevista la partecipazione dell'ideatore della mostra itinerante lucana, il maestro Giuseppe Ligrani, e degli artisti Antonella Castelluccio, Antonio Figliuolo e Anna Giannico. Intermezzi musicali a cura di Officina Musicale 52 con il Duo Escualo.



VALERIO CASTELLUCCIO - VITINA MECCA

Valero Castelluccio è nato a Potenza nel 1988, diplomato all'Istituto Alberghiero Di Pasca nel capoluogo, ha poi intrapreso incarichi lavorativi nel mondo horeca sia in Basilicata che in altri contesti extraregionali. Spinto dalla curiosità e continua ricerca, per lungo tempo ha pensato di tornare nella propria terra per avviare un'attività.

Vitina Mecca è nata a Potenza nel 1992, anch'essa diplomata all'Istituto Alberghiero Di Pasca ha maturato molteplici esperienze nel settore. Nel 2012 avviene l'unione della coppia, durante una esperienza lavorativa estiva presso un resort di Praia a Mare in Calabria. Qui matura la volontà comune di sviluppare un progetto. Nel 2017 l'idea di trasferirsi a Satriano di Lucania e di ristrutturare la casa di famiglia appartenente a Valerio. Trascorso il periodo Covid, nasce Il Sottobosco.



IL SOTTOBOSCO

La struttura ricettiva sorge lungo la Strada Provinciale 12, a metà tra i comuni di Satriano di Lucania e Sant'Angelo Le Fratte. Aperta in via sperimentale nell'autunno 2023, è immersa nel verde tra noccioleti e uliveti che conferiscono il nome alle stanze, le quali racchiudono meravigliosi murales, sulla scia della tradizione locale satrianese, borgo più dipinto d'Italia diventato famoso anche a livello internazionale.