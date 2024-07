Offerto il primo luglio dalla Rete Associativa Terzo Settore EPLI - Ente Pro Loco Italiane guidata dal Presidente Nazionale Ciurleo Pasquale e dal Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa per il tramite del Presidente dell' Associazione Maria Santissima della Bruna Bruno Caiella un dipinto alla Madonna della Bruna realizzato dall’artista pisticcese Maria Teresa Romeo in arte Oemor alla presenza delle Autorità civili e militari lucane e consegnato a S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera - Irsina e Vescovo di Tricarico. "Un gesto di enorme importanza a nome di tutte le Pro Loco italiane e di tutti gli enti di Terzo Settore nostri affiliati - ha sottolineato il Presidente nazionale Epli Pasquale Ciurleo - apprezzato molto dalla Comunità Materana e Lucana profondamente legata alle tradizioni popolari e al culto della pietá popolare nella fede mariana che ci impegnamo da sempre a custodire e promuovere con il nostro impegno volontario nei territori". "Si consolida ancora di più il percorso di crescita e di promozione dei beni immateriali che Ente Pro Loco Basilicata porta avanti in tutto il territorio della Lucania ed a sostegno della candidatura a Patrimonio Culturale Unesco della Festa della Bruna" ha dichiarato Rocco Franciosa, Presidente Ente Pro Loco Basilicata. L'artista Maria Teresa Romeo ha sottolineato "è per me un grande onore aver realizzato il dipinto della Madonna della Bruna che ho desiderato impreziosire con dell'oro 24 carati e ringrazio Ente Pro Loco Italiane per questa straordinaria opportunità". Nella foto di Michele Capolupo direttore Sassilive.it il Presidente nazionale Epli Ciurleo e il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Franciosa consegnano il dipinto della Madonna della Bruna all' Arcivescovo Monsignor Pino Caiazzo.