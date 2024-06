Si terrà mercoledì 26 giugno l’open day organizzato dal Ser.d di Lagonegro in occasione della Giornata Mondiale contro le droghe”. Presso la struttura lucana afferente alla Asp Basilicata, ubicata in via Giustino Fortunato, è previsto un appuntamento in grado di valorizzare le relazioni, favorendo la conoscenza reciproca e abbattendo le distanze. La struttura aprirà le sue porte alla cittadinanza o a chiunque abbia voglia di informarsi sulle attività di promozione della salute, prevenzione, cura e riabilitazione.

Sarà presente il Responsabile della struttura Alberto Dattola che dalle 10.30 alle 12.30, assieme a tutta l’equipe multidisciplinare del centro, permetterà ai cittadini di conoscere come è organizzato il Ser.D, quali sono gli ambiti di intervento e le modalità, quali sono i programmi di trattamento. All’interno della struttura operano in stretta collaborazione medici, psicologi, assistenti sociali, educatori ed infermieri. L’Open Day ha come finalità quella di sensibilizzare l’utenza sulla problematica delle dipendenze patologiche che non riguardano solo l’abuso di sostanze stupefacenti ed alcool, ma anche quelle che interferisco no sul comportamento umano e quindi la dipendenza dal gioco d’azzardo.

L’Open Day è aperto anche agli operatori del Poliambulatorio di Lagonegro che dovranno essere portatori di informazioni all’utenza relativamente all’impegno che il Servizio Sanitario nazionale dedica ai cittadini in maniera gratuita. La ‘Giornata Mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga’ è voluta dall’Assemblea Generale delle nazioni Unite e mira a sensibilizzare su quello che è un mercato sempre più diversificato in cui trovare svariate sostanze. L’Osservatorio Europeo sulle Droghe stima che solo nel 2023 siano state monitorate 950 nuove sostanze psicoattive che si risolvono anche in mix potenzialmente letali.