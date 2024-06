Il panorama incantato e la bellezza senza tempo del lago Sirino per stimolare la curiosità e le passioni dei ragazzi alla scoperta dei loro talenti. E’ questo il cuore pulsante del Campus TalentX che si terrà dal 1° al 6 luglio 2024 presso il Lanziani Hub al lago Sirino a Nemoli.



Il campus è rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, con formula full immersion, in un ambiente dinamico dove ogni ragazzo potrà esplorare, creare e crescere e dove ogni giornata è un viaggio emozionante alla scoperta del proprio potenziale e delle meraviglie del mondo circostante.



“Nel cuore di una location mozzafiato, il nostro campus offre un percorso educativo unico, che intreccia armoniosamente tecnologia, coding e saper fare con lo sviluppo di competenze trasversali cruciali come il problem solving, il lavoro di squadra e tanto divertimento - dichiarano gli organizzatori del Campus - Questo approccio all’apprendimento, radicato nel “Learning by Doing”, non solo prepara i ragazzi ad affrontare le sfide del domani, ma li invita anche a esplorare il ricco tessuto dell’ambiente naturale che li circonda con una modalità unica”.



Tecniche di apprendimento, utilizzo delle stampanti 3D, robotica, fotografia e video, escursioni guidate, orienteering, English in action, attività serali con cinema, musica e karaoke, saranno al centro delle giornate progettate per offrire ai ragazzi un perfetto equilibrio tra apprendimento, attività fisica, creatività e divertimento.



“I ragazzi saranno protagonisti di un’avventura educativa che li porterà a scoprire il loro potenziale, a capire le loro emozioni e viverle al meglio. Ogni attività è progettata per stimolare la loro creatività, il loro pensiero critico e la loro capacità di risolvere problemi in modo divertente e coinvolgente. Crediamo fermamente che ogni ragazzo abbia un talento unico, una scintilla che aspetta solo di essere accesa. Al Campus TalentX ci impegniamo a far brillare quella scintilla offrendo un’esperienza che resterà nel loro cuore e nella loro mente per sempre”. Per info: talentx.it