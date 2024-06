La ASP Basilicata ancora una volta mantiene gli impegni per garantire una sanità sempre più vicina al cittadino e rispondente alle esigenze delle comunitá. Con delibera n. 496/2024 del 6 giugno, il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo ha approvato gli atti di gara da trasmettere alla SUA-RB per l'acquisto di un Tomografo e Risonanza Magnetica Articolare a basso campo-settoriale da destinare all'Ospedale di Lauria per un importo a base d'asta di € 500.000,00. Il macchinario- l'Artroscan di cui la comunità necessitava da anni- era stato oggetto di discussione anche nel corso di alcuni incontri che il Direttore della ASP aveva avuto nello scorso mese di marzo sia con i referenti del Tribunale dei Diritti del Malato del centro lucano, sia con l'Amministrazione Comunale e nel corso dei quali aveva garantito che si sarebbe attivato per implementare la strumentazione diagnostica proprio con l'installazione di un macchinario per la videoendoscopia.

L'investimento si aggiunge a quelli in conto capitale effettuate da Asp e Regione Basilicata. La delibera odierna fa seguito alla 231/2024 del 20 marzo con cui Asp ha chiesto a Regione Basilicata la rimodulazione del finanziamento, facendo in modo che dal massimo Ente si interpellasse il Ministero della Salute il quale ha successivamente assicurato la disponibilità economica sia per procedere all’acquisto del macchinario che per effettuare lavori di ammodernamento ed adeguamento. L'Artroscan verrà collocato in alcuni locali del Pod di Lauria che dovranno essere adeguati alle caratteristiche tecniche del macchinario ed i cui lavori, che ammontano a 400mila euro, inizieranno in breve tempo per concludersi solo dopo che verrà aggiudicata la gara e si conosceranno nello specifico le caratteristiche dell'attrezzatura.

Per il Direttore del Pod di Lauria Alberto Dattola, "giunge a termine un percorso avviato grazie all'impegno della Direzione Strategica della ASP Basilicata con il supporto tecnico-organizzativo del Distretto della Salute di Lauria. Oltre alle opportunità di crescita del territorio circostante sul piano sanitario, si realizza un importante servizio per tutti i cittadini del territorio del lagonegrese oltre che per quelli extra regionali confinanti".

Dopo aver firmato la Delibera odierna, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza Antonello Maraldo ha dichiarato che “l’avvio delle procedure di gara conferma gli impegni presi a partire dalla sollecitazione proveniente dal TdM di Lauria e ribadita nel successivo incontro con le autorità comunali. E’ peraltro organico ad un più ampio disegno di potenziamento della radiologia con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa. Un grazie agli uffici ed al responsabile della radiologia che hanno rispettato i tempi dettati dalla direzione.”