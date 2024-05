Domenica 2 giugno prossimo, in occasione del 78° Anniversario della Fondazione della Repubblica, la Prefettura di Potenza ha organizzato un programma ricco ed articolato. Si inizia alle ore 9,30 al Parco Montereale, dove il Prefetto Michele Campanaro, accompagnato dalle ... -->continua

30/05/2024 - Apt Basilicata, i videogames per promuovere i territori

“Giocare sul serio. I videogames per promuovere cultura, sostenibilità e valori di un territorio” è il titolo della conferenza finale, in Basilicata, del progetto “Be-Cultour. Beyond Cultural Tourism”, finanziato dall’UE nell’ambito del programma Horizon 2020....-->continua