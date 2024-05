E' stata convocata per domenica 19 maggio, presso Basilicata Open Space nel Palazzo dell’Annunziata di Matera, in Piazza Vittorio Veneto, l’Assemblea elettiva Unpli Basilicata Aps “Pro Loco: Appartenenza e passione per il proprio territorio” finalizzata al rinnovo delle cariche dirigenziali del Comitato regionale per il mandato 2024/2028. Dopo il via all’accreditamento dei partecipanti previsto dalle ore 9:30 alle ore 11:00, l’apertura dei lavori dell’assemblea. Ad introdurre lo svolgimento sarà il Presidente del Comitato regionale Unpli Basilicata APS, Vito Sabia. Seguiranno i saluti istituzionali di Domenico Bennardi, Sindaco di Matera; Antonio Lionetti, componente direttivo Pro Loco della città di Matera; Piero Marrese, Presidente della Provincia di Matera; Andrea Bernardo, Presidente ANCI Basilicata; Antonio Nicoletti, Direttore Generale APT Basilicata. Infine, la parola ad alcuni rappresentanti Pro Loco Unpli: Rocco Lauciello, Presidente UNPLI Puglia; Filippo Capellupo, Presidente UNPLI Calabria; Tony Lucido, Presidente UNPLI Campania; Antonello Grosso La Valle, consigliere nazionale UNPLI Calabria; Antonio La Spina, Presidente Nazionale UNPLI. Alle ore 11:15 ci sarà la presentazione dei candidati con l’apertura dei seggi fino alle 12:30, poi il via alle operazioni di spoglio con la proclamazione del nuovo eletto Presidente insieme ai consiglieri regionali, al consigliere nazionale, ai componenti dell’organo di controllo e del collegio dei Probiviri. Novità di questo nuovo mandato è il passaggio dell’elezione da dieci consiglieri anziché sei.

L’UNPLI Basilicata APT costituisce saldamente un punto di riferimento a livello regionale per le affiliate 83 Pro Loco presenti sul territorio lucano. Quarantacinque sono le sedi di Servizio Civile attive ad oggi con un progetto di servizio civile in atto che vede in campo circa 80 volontari impegnati; un numero importante per gli abitanti della Basilicata. Le Pro Loco affiliate all’UNPLI possono usufruire di numerose convenzioni locali e nazionali, consultabili nel dettaglio sul sito ufficiale dell’UNPLI. Migliaia i vantaggi anche per i cittadini che attivano la tessera annuale del socio Pro Loco affiliata all’UNPLI, contribuendo così al divenire continuo di un mondo che vede coinvolti oltre 600.000 cittadini associati nel territorio nazionale divisi nelle 6.200 associazioni Pro Loco e che permette di essere parte attiva in termini di sostengo della promozione di storia, turismo, tradizioni e cultura; all’unisono in tutta Italia.

I patrocinanti dell’evento sono: la Regione Basilicata, l’APT Basilicata, la Provincia di Matera, il Comune di Matera e la Pro Loco Matera.