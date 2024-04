L’Universo: un oblio infinito e ignoto, regno di misteri inquietanti quanto favolosi dinanzi ai quali anche la mente umana più geniale si ferma, regno di passioni, di sogni e di ambizioni umani.

Gli allievi dell’Istituto Omnicomprensivo di Viggianello (dai bambini dell’Infanzia, gli alunni del primo ciclo d’istruzione fino agli studenti dell’ITE), martedì 16 e mercoledì 17 aprile sono diventati protagonisti del progetto astronomico: “Tutti a scuola a rimirar le stelle”. Iniziativa fortemente voluta dal prof. Lucio Marino, promotore di un progetto che ha avuto inizio 18 anni fa, e che è ancora oggi fonte di crescita, di interesse, di cultura e di conoscenza astronomica. Una passione che per Giovanni Maroccia, uno degli esperti del progetto, nasce dall’amore per la geografia, per lo sport e l’elettronica. “Non amavo molto studiare, ma nutrivo curiosità ed interesse per la geografia. Infatti, posizionavo la cartina del mondo davanti ai miei occhi e con gioia riformulavo infinite lezioni”. Continua dicendo: “Spesso mi chiedevo se l’astronomia fosse solo per i professionisti? Ai miei tempi, se ne parlava pochissimo. Tutto, comunque, iniziò quando comprai il mio primo telescopio, e cominciai a fare le prime scoperte da solo. Ogni giorno, la passione cresceva sempre di più, fino a quando fondai la mia prima associazione per divulgare l’amore per l’astronomia e le prime scoperte fatte in questo campo”. La passione di Vito Lecci, l’altro esperto, nasce quando aveva 12 anni, e con il binocolo di suo padre guardava le stelle. “Mi piacque così tanto che è diventata una passione, e infine, un lavoro”. Legati da un’amicizia sincera e profonda, Vito e Giovanni sono accumunati da una passione innata che li porta a viaggiare in numerose scuole per trasmettere con grande umiltà e cordialità la propria conoscenza ed insegnamenti, regalando grandi emozioni. “Perché quando un solo ragazzo ci ascolta in un’intera platea, sentiamo di non aver fallito, proviamo gioia e appagamento. In quanto crediamo che relazionarsi con dei ragazzi sia la cosa più bella della nostra vita”, queste le loro parole. Guidati da Vito e Giovanni, tutti gli allievi, dai più piccini ai più grandi, e gli stessi adulti–insegnanti hanno scoperto le meraviglie e i misteri dell’Universo all’interno del planetario allestito nell’atrio della nostra scuola. Un incontro speciale con le stelle per conoscere, grazie ad un linguaggio semplice e chiaro, le costellazioni, le meteoriti, le nebulose e i pianeti. L’iniziativa culturale ha visto nella giornata di martedì pomeriggio la partecipazione del Sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo e dell’assessore alla cultura che hanno ribadito l’importanza di tale iniziative formative che sono fondamentali per i ragazzi, futuri cittadini che vivono e si relazionano con coscienza e senso di responsabilità in una realtà scolastica aperta al territorio. La nostra Dirigente Scolastica, la professoressa Maria Vitale, afferma: “Sono molto fiera della mia scuola e di tutte le attività culturali e formative di cui ogni anno il professore Marino, con entusiasmo e dedizione, si fa promotore”. Noi ragazzi non dimenticheremo mai queste giornate vissute, ricche di emozioni e spunti di riflessione. Forti delle tracce lasciate da Vito “Nonostante le difficoltà, anche economiche, la forza delle passioni vince sempre su tutto.” E di Giovanni che aggiunge” Non ho mai pensato di mollare, ma ho sempre cercato di migliorarmi…”; un giorno anche noi cercheremo fuori nella realtà di tutti i giorni di rimirar le stelle nel cielo immenso della nostra esistenza, proveremo ad orientarci per realizzare i nostri sogni e i nostri progetti di vita.



Gli studenti: Domenico DE DIEGO, Gaia DI SANZO, Ginevra PULLÌ, Carmine FORNILLO, Vincent FORNILLO -