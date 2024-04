A Matera l'evento Animal Days 24/04/2024 Il Dichio Garden Center di Matera, il 27 e 28 Aprile 2024, organizza “L’ ANIMAL DAYS”, un evento dedicato al mondo degli animali, raccontato attraverso la scienza, l’arte, il gioco, con tante attività educative, per adulti e bambini.

L’iniziativa è patrocinata dalla Città di Matera e dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurgi e degli odontoiatri di Matera;

sarà realizzata in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “L’ultima Luna” di Potenza e l’associazione Wine&Fashion Europe.

A sostenere la mission dell’Evento, il 27 aprile, si unirà a noi anche la conduttrice televisiva Stefania Orlando.

Lo scopo dell’evento ANIMAL DAYS è di stimolare una maggiore consapevolezza e

rispetto nei confronti del mondo animale. Un gattino, un cagnolino, ma tantissimi

altri animali, oltre a fare compagnia a bambini, adulti e anziani, aumentano

considerevolmente il benessere psicofisico di persone con situazioni di disagio o

disabilità fisica e mentale.

Molto importante il seminario scientifico sulla Pet Therapy, come co-terapia nell’utilizzo delle risorse sanitarie che si terrà il giorno 27 alle ore 17.00;

interverranno relatori di altissimo profilo: Paola Serio, medico veterinario, zooterapeuta che parlerà degli interventi assistiti con gli animali, Vincenzo Pierro medico psichiatra che parlerà della pet therapy nella riabilitazione psichiatrica, Lucia Carriero, neuroscienziata che parlerà di uno studio sugli effetti benefici che genera il contatto con gli animali sul cervello umano e Bruno Laurita il presidente di promozione sociale “L’ultima Luna” di Potenza che parlerà dell’esperienza di vita con gli animali di una sua associata.

Un altro appuntamento imperdibile è quello delle esibizioni dei cani dell’Associazione nazionale carabinieri Basilicata, sezione di Tricarico, per la ricerca di persone disperse, il giorno 28, alle ore 17.00 e alle ore 18.30.

Da non trascurare la presenza dei punti di adozione dei cuccioli dei canili Elle Elle e Argo di Matera che hanno bisogno dell’amore di una famiglia,.

Evento, ideato da Silvana Laviola, event planner e vicepresidente dell’associazione Wine &Fashion Europe.

CALENDARIO DELL’ANIMAL DAYS

SABATO 27 APRILE 2024

1. Ore 16.00 benedizione degli animali;

2. Ore 17.00 seminario scientifico sulla pet therapy e sugli effetti degli animali, per la salute, sul cervello umano, in ambito psichiatrico e neurologico;

Modera_ Silvana Laviola

Interverranno:

dott.ssa Paola Serio, medico veterinario zooterapeuta, parlerà degli interventi

assistiti con gli animali;

dott. Vincenzo Pierro, primario del reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Policoro (MT),

parlerà della pet therapy nella riabilitazione pschiatrica;

dott.ssa Lucia Carriero, PhD, Direttore scientifico Brain Care Tech, Neuroscienze, Cura e

Ricerca di Bernalda (MT); parlerà degli effetti della compagnia degli animali sul cervello umano;

Bruno Laurita, presidente dell’associazione di promozione sociale “L’ultima Luna” di

Potenza, parlerà dell’esperienza di vita con gli animali di una sua associata.

3. Ore 16.00_20.00 punto di informazione adozione dei canili di Matera;

4. Ore 16.00 _20.00 punto informazioni assicurazione animali da compagnia;

5. Ore 16.00 _20.00 raccolta alimentare per gli animali;

6. Ore 16.30 _20.00 baby dance;

7. Ore 16.30 _20.00 trucca bimbi a tema animali

8. Ore 16.30 _20.00 laboratorio didattico sul riconoscimento delle orme degli animali;

9. Ore 16.30 _20.00 “gioca con fiamma”, la cagnolina amica dei bambini e laboratorio

sul corretto avvicinamento agli animali;

10. Mostra permanente, a tema, negli orari di apertura, delle opere dell’artista Michele

Volpicella

11. Mostra fotografica permanente sugli animali, negli orari di apertura;



DOMENICA 28 APRILE

1. Ore 17.00 e ore 18.30 esibizioni di ricerca e salvataggio persone scomparse,

dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Tricarico (MT);

2. Ore 16.00_20.00 punto di informazione adozione dei canili di Matera Argo e Elle Elle;

3. Ore 16.00 _20.00 punto informazioni assicurazione animali da compagnia;

4. Ore 16.00 _20.00 raccolta alimentare per gli animali;

5. Ore 16.30 _20.00 baby dance;

6. Ore 16.30 _20.00 trucca bimbi a tema

7. Ore 16.30 _20.00 laboratorio didattico sul riconoscimento delle orme degli animali;

8. Ore 16.30 _20.00 “gioca con fiamma”, la cagnolina amica dei bambini e laboratorio

sul corretto avvicinamento agli animali;

9. Mostra a tema permanente, negli orari di apertura, delle opere dell’artista Michele

Volpicella;

10. Mostra fotografica, permanente sugli animali, negli orari di apertura.



