E’ un appuntamento speciale per le Comunità Agesci e Masci di tutta Italia, Ricorre infatti un anniversario importante (settant’anni del Masci e cinquant’anni della’Agesci) che coinvolgerà tutte le regioni di Italia da nord a sud sino ad un evento conclusivo che si terra a Roma il 21 giugno.

Il 6 e il 7 aprile prossimo toccherà alla Basilicata e alla Liguria dare il via ai festeggiamenti che poi, in maniera itinerante proseguiranno ogni due settimane in tutte le regioni in una sorta di staffetta da nord a sud.



Il 6 Aprile si aprira’ con un convegno a Potenza nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, alle ore 16,30 . Titolo PIU’ VITA ALLA VITA.



Il confronto avverrà sulle buone prassi in materia di nuove relazioni in famiglia, sul lavoro, per l’ambiente e la società.



La scelta di svolgere il convegno a Potenza è stata suggerita dalla necessità di sottolineare il lavoro importante fatto dalla storica comunità Potenza1 che ha sostenuto con il suo servizio in Basilicata il lavoro dell’Associazione per la lotta alla Fibrosi Cistica.



Guideranno questa riflessione due autorevoli educatori .

Don Maurizio Patriciello, più noto come il Parroco di Caivano che molto si è speso nella lotta contro la camorra nella terra dei fuori e Adriano Sella missionario laico coordinatore della rete interdiocesana nuovi stili di vita.



A ricordare la storia del Masci sarà il consigliere nazionale Lorenzo Franco

Saranno presenti autorità e amici che porteranno il loro contributo.



In contemporanea, nel ricordo dei fondatori del movimento sarà esposta una mostra realizzata dal nazionale con i momenti storici più importanti della vita del movimento, Ogni regione integra questa mostra itinerante con pannelli propri che evidenziano le scelte di servizio delle singole comunità.



La stessa mostra sarà nuovamente allestita domenica, 7 aprile, nel salone della parrocchia S.Anna di Potenza dove è previsto un incontro di formazione metodologica nel corso del quale i capi scout dell’Agesci ragazzi affronteranno il tema “Nuovi stili di vita: educazione alla relzione” in tre momenti diversi dedicati alle relazioni all’interno del movimento, guidati dal Presidente nazionale Agesci Francesco Scoppola, Orietta Bocchetta e Franco Magrone (Formazione Capi Puglia).

La giornata si concluderà con una Santa messa celebrata dall’assistente regionale del Masci Don Giovanni De Palma.