Dopo il ricordo della ‘’Presa del tappo’’, il confronto per capire quale futuro possibile possa esserci per lo sviluppo del territorio in rapporto a Monte Cotugno, il racconto di quell’imponente progetto e la ‘’visione altra’’ offerta dalla competenza e dall’esperienza di Mario Tozzi, la costruzione con l’incontro operativo dedicato a sport e ambiente, l’immedezimazione sul palco del Teatro parrocchiale Agorà con l’opera musico teatrale «L’ultima insalata del pantano» domani sarà il momento della contemplazione.



Domani 30 marzo, alle 17.00, in perfetta sintonia con la danza di sole e luna su un palcoscenico colorato di tramonto, si svolgerà «Memorie d’acqua» con un recital al pianoforte dell’artista di fama internazionale Yumi Kiyamura.



Nel suggestivo scenario (rigorosamente all’aperto) dell’Agriturismo «Pagliarone» a Senise, la pianista giapponese interpreterà brani di Chopin, Beethoven, Ravel, Debussy e tanti altri; tutti, rigorosamente ispirati al tema acqua.



Non mancherà un omaggio al dottor Pietro Policicchio, sindaco di Senise ai tempi della «Presa del Tappo», protagonista di quelle stagioni, e del quale proprio domani ricoreranno i 20 anni dalla morte.



L’iniziativa rientra nel ricco calendario promosso dall’associazione A.S.S.A. (Associazione per lo sviluppo storico e ambientale), con il contributo della Fondazione Matera Basilicata 2019 e con la partecipazione delle associazioni Italia Nostra APS sez. Senisese, Pro Loco di Senise APS, della testata giornalistica lasiritide.it e dell’Istituto scolastico ‘’Leonardo Sinisgalli’’ di Senise.















L’interprete



Yumi Kiyamura si laurea in pianoforte a pieni voti al Tokyo College of Music e consegue, successivamente, il diploma superiore di Solista alla Musikshochschule di Stoccarda (Germania) col M° Shoshana Rudiakov. Durante e dopo gli studi universitari, si perfeziona con la concertista spagnola Alicia de Larrocha, con Sergio Perticaroli al “Mozarteum” di Salisburgo, con Carla Giudici dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, con Konrad Richter, con cui approfondisce lo studio per l’accompagnamento dei Lieder, con Aldo Ciccolini al MusicaRivaFestival e con Franco Scala ai corsi estivi dell’Accademia di Musica di Pinerolo (TO). Ha conseguito, inoltre, premi nei concorsi internazionali di: Senigallia, AN (5° Premio, e premio speciale per la migliore interpretazione “A. Roussel”, 1997); Repubblica di Andorra (3° Premio, 2000); Pribram, Repubblica Ceca (premio speciale per la migliore interpretazione “A. Dvorák”, 2000).



Si è esibita come solista e pianista accompagnatrice in svariate rassegne musicali e presso diverse istituzioni concertistiche in Germania, Giappone, Italia, Olanda, Svizzera, Stati Uniti. In Basilicata, si è già esibita nei cartelloni del “Maratea Musica Festival”, del “Festival Duni” di Matera, dei “Concerti del sabato” dell’Amministrazione Provinciale di Potenza, dell’Accademica Musicale Burgentina di Brienza (PZ) e dei “Concerti di Natale” al Teatro Stabile di Potenza.