“ Quando ero piccola ascoltavo spesso delle frasi, ripetute da tutti, in ogni momento, fino a diventare verità per tutta la comunità. Una di queste frasi era: “Un giorno questi terreni, saranno abbandonati, ci cresceranno i rëvëtalë, i rovi”. Così asserivano gli anziani. Sapevano che noi bambini avremmo visto per davvero quel giorno, da loro solo immaginato. Quella frase conteneva una premonizione, poiché quel giorno è arrivato. Ogni volta che guardo gli orticelli incolti, sommersi dai rovi, risuonano le voci di quegli anziani che davano un valore molto diverso da quello che diamo oggi noi alla terra: per loro la terra era vita, sostentamento e ricchezza, non vi era nulla di più prezioso! Aveva un valore intrinseco, quasi sacro: sfruttata e rispettata, era il cardine su cui ruotava la loro vita. Ogni attività dell’uomo era condizionata dalla terra, dai bisogni della terra. Per questo motivo pronunciavano quella frase con disarmato sconforto e dolore corrugando la fronte rugosa e scura, a svelare l’autorevolezza dei loro anni.”

(Carmela De Marco, da “Nel mio piccolo mondo”)

“Nel mio piccolo mondo” è una raccolta di racconti che riguardano figure, storie e aneddoti di un piccolo paese di montagna del Pollino. Vi sono storie di animali e cacciatori, si parla delle donne e della loro condizione, di tradizioni, costumi e riti magici di un tempo e della loro evoluzione o scomparsa, di generazioni a confronto, della vita quotidiana di un piccolo borgo e del suo rapporto con la natura, a ridosso di montagne tra le più belle e suggestive del Sud Italia. L’autrice, Carmela De Marco, risiede in una frazione di San Severino Lucano e proprio qui, in questo “piccolo mondo” sono ambientati i suoi racconti. L'autrice ha cominciato a scrivere racconti su blog e social e, grazie all’apprezzamento ricevuto online ha deciso di farne un libro, completandolo con altri racconti inediti. Attraverso questi racconti Carmela De Marco non vuole raffigurare una realtà statica ma mettere in risalto la transizione del mondo agropastorale verso la modernità, senza mai idealizzarlo, facendone emergere le sue contraddizioni, la sua "durezza" come i suoi "valori" genuini. Per questa ragione il libro offre uno spaccato su una piccola realtà delle aree interne del Meridione, raccontata non dall'esterno ma dall'interno, da testimone autentica, provenendo l'autrice da una famiglia di contadini, pastori e artigiani ed essendo vissuta sempre nel suo piccolo borgo. Per queste ragioni il libro, oltre al suo valore letterario - caratterizzato da una scrittura semplice e da uno stile intimo ed evocativo - ha anche un valore antropologico, come testimonianza diretta e insieme di "storie di vita" di una comunità di montagna della Lucania. Scrive così Francesco Bevilacqua, scrittore calabrese, nella sua prefazione:

“... Non se ne vergogna, invece, Carmela, rispetto alla Basilicata, al suo paese, alla sua famiglia, alla sua comunità, ai suoi paesaggi. Ed è un bene per tutti noi che ella abbia voluto regalarci questo libro così tenero, garbato, intimo... Carmela, in queste sue storie legate all'infanzia, alla giovinezza, al "paese", alla campagna, alla natura, alla montagna, alla vita autentica, colme di nostalgia - e a tratti anche di una sottile vena di malinconia - sembra voler mettere in atto esattamente l'alto insegnamento morale di Alvaro. Ella serba memoria senza piangerci sopra, fiera eppure poetica, ribelle ma anche commossa. Resta saldamente radicata in un mondo che la società urbanocentrica, in cui gran parte dell'Umanità è immersa, vorrebbe fagocitare, rendere innocuo, addomesticare."

Per chi vive a San Severino e paesi limitrofi potrà reperire le copie direttamente dall'autrice, anche nelle prossime presentazioni. "Nel mio piccolo mondo" è disponibile anche online sugli store Ibs/Feltrinelli e Mondadori:

https://www.lafeltrinelli.it/nel-mio-piccolo-mondo-libro-carmela-de-marco/e/9791281069824?queryId=c65f69e2b9385934833fa5e78fc71bb0#cc-anchor-dettagli



Saverio De Marco