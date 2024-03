Con la data di domenica 24 marzo si è conclusa, presso il Cineteatro di Rotonda (Pz) la serie di incontri itineranti, curata dal Ceas Pino Loricato di Viggianello e inserita all’interno del progetto #NoiSiamoPollino, patrocinato dall’Ente Parco Nazionale del Pollino. Il progetto #NoisiamoPollino, voluto dall’Ente di gestione del parco, coinvolge tutti i Ceas, centri di educazione ambientale riconosciuti e operanti all’interno del più grande Parco d’Italia.

Il tema affrontato dal Ceas Pino Loricato è stato: ”La fauna selvatica tra mito e realtà".

Le attività divulgative hanno coinvolto diverse comunità tra Calabria e Basilicata: Castrovillari, Castelluccio Inferiore, Viggianello, Mormanno e Rotonda; tante le persone che hanno partecipato con entusiasmo e curiosità.

L’obiettivo di ogni incontro è stato quello di sfatare qualche falso mito sulla fauna del Parco Nazionale del Pollino, definendo il limite tra realtà e fantasia, per ridare il giusto risalto agli animali selvatici che a causa dei pregiudizi, legati per lo più a credenze popolari, vengono perseguitati o addirittura uccisi perchè ritenuti erroneamente pericolosi.

Ad ogni incontro vi è stata la partecipazione dei cittadini con momenti di dialogo tra appassionati, curiosi, bambini e operatori del Ceas.

La buona riuscita degli incontri è stata possibile grazie alla collaborazione messa in campo con le diverse realtà associative operanti sul territorio e l’aiuto delle amministrazioni locali.

La speranza è di poter promuovere attività come queste anche nei prossimi anni.