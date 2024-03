Si sono spenti i riflettori su Aglianico, il festival enologico della Basilicata, ospitato da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2024 in Piazza Mario Pagano a Potenza, organizzato dal Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture e Slow Food Basilicata e promosso dalla Direzione Generale Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, in collaborazione con APT Basilicata. Trentatre cantine partecipanti, 24 appuntamenti tra masterclass, show cooking e degustazioni, visite guidate a tema, talk, laboratori e mostre dedicate ai passiti di Basilicata, un Press Tour organizzato da APT Basilicata nelle aziende degli operatori enoturistici lucani e presenza di due importanti firme del giornalismo italiano, Federico Quaranta, conduttore Rai e Tinto Prudente di Rai Radio2.

Registrati più di 3500 accessi in tre giorni, 1000 degustazioni servite, 600 partecipanti e tutto esaurito alle masterclass, ai laboratori e agli showcooking dedicati al patrimonio enologico e al cibo pulito, buono e giusto con la promozione dei Presìdi Slow Food di Basilicata.

“Un particolare ringraziamento - si legge nella nota- va alle imprese espositrici, all’Associazione Italiana Sommelier di Basilicata, all’Unione Regionale Cuochi Lucani, all’Associazione Nazionale Tartufai Italiani Basilicata, all’Associazione Nazionale Le Donne del Vino Basilicata, ai partner scientifici CNR, Crea, Università della Basilicata e all’Apt Basilicata, al Comune di Potenza, alla Camera di Commercio della Basilicata. Un ringraziamento più sentito - conclude la nota - va alle risorse umane impegnate nella migliore riuscita dell’iniziativa, e a coloro che hanno gestito le criticità legate alle cattive condizioni meteo legate al forte vento che ha causato disagi per la fruizione dello spazio pubblico, consentendo la continuità del servizio per celebrare i pregiati vini lucani, a partire dal più noto e apprezzato Aglianico, decano delle Doc dal 1971."