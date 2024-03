Sarà l’auditorium del Centro culturale Nitti di Melfi a ospitare, sabato 16 marzo alle ore 17.00, la

lezione-spettacolo “Un bambino che gioca ai dadi”, per una storia del gioco pubblico in età contemporanea. A tenerla il prof. Donato Verrastro, docente di Storia Contemporanea all’Università degli Studi della Basilicata, con letture a cura di Michele Tangreda.



L’evento è organizzato dall’Associazione “Francesco Saverio Nitti” e gode del patrocinio del Comune di Melfi.



“Si tratta di una lettura del tema del gioco pubblico in Italia proposta sotto varie sfaccettature, dai processi storici ai risvolti sociali ed economici tra Otto e Novecento – afferma Gianluca Tartaglia, direttore di Associazione Nitti-. L’evento, oltre a suscitare l’interesse e la curiosità di coloro che ci onoreranno della loro presenza, ci permette anche di proseguire la collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata e, in particolare, con il Dipartimento di Scienze Umane con il quale abbiamo organizzato, nel recente passato, iniziative di qualità rientranti nei percorsi di eccellenza previsti per il Corso di laurea magistrale in Storia e civiltà europee”.