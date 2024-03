Il Centro Servizio al Volontariato di Basilicata organizza, per le prossime settimane, un ciclo di incontri sul territorio regionale finalizzati all’avvio di laboratori di progettazione per il Bando Volontariato 2024 voluto dalla Fondazione CON IL SUD, in ... -->continua

14/03/2024 - Al via la campagna di inviti dei Testimoni di Geova

Nel mese di marzo 2024 i Testimoni di Geova daranno il via ad una campagna speciale per invitare gli abitanti di Potenza e provincia a due eventi speciali.

Domenica 24 marzo milioni di testimoni di Geova in tutto il mondo si riuniranno per commemorare la m...-->continua