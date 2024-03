Il Centro Servizio al Volontariato di Basilicata organizza, per le prossime settimane, un ciclo di incontri sul territorio regionale finalizzati all’avvio di laboratori di progettazione per il Bando

Volontariato 2024 voluto dalla Fondazione CON IL SUD, in collaborazione con la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud e Isole. Il Bando, rivolto a organizzazioni del terzo settore, in particolare odv e aps, di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ha l’obiettivo

di sostenere interventi di volontariato, indirizzati a rispondere alle sempre più crescenti sfide sociali,

promuovendo e sollecitando spazi di partecipazione rivolti principalmente ai “nuovi” volontari con

particolare riferimento dei giovani.

“Il volontariato rappresenta, anche per la nostra Regione, una risorsa importante– dichiara il Presidente del CSV Basilicata Antonio Bronzino – è apprezzabile l’impegno delle Istituzioni e, in questo caso della Fondazione con il Sud, volte a favorire tutte le sollecitazioni rivolte ai giovani che devono sempre più avvicinarsi al mondo del Terzo Settore. Da parte nostra tutto l’impegno per favorire una più ampia partecipazione delle associazioni al bando oggetto dei nostri incontri”.

Tutti gli Enti del terzo settore interessati a partecipare al Bando potranno prendere parte agli

incontri programmati secondo il seguente calendario:

14 marzo – dalle 17:00 alle 19:00

Scanzano Jonico

Centro Sociale Anziani – Via A. De Gasperi 4

18 marzo – dalle 17:00 alle 19:00

Matera

La tenda – Via Cappucini n. 15

20 marzo – dalle 16:00 alle 18:00

Potenza

CSV Basilicata Casa del Volontariato – via Sicilia n. 10

22 marzo – dalle 17:00 alle 19:00

Rionero in Vulture

Visioni Urbane – via Fontana 1961

26 marzo – dalle 17:00 alle 19:00

Senise

Sala convegni del complesso S. Francesco