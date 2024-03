In data 8 agosto 2020 è stata costituita l’Associazione Nazionale per l’Equilibrio Sociale (U.N.E.S. - A.P.S.), Sezione Territoriale di Matera - Regione Basilicata, con sede legale in Policoro (MT), al Viale Salerno n. 56 (cod. fisc.: 90029170777), per atto del Notaio, dott. Nicola Guerriero, registrato in Lagonegro il successivo 11 agosto 2020 al n. 1094 serie 1T.

Detta Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è nata per arginare le gravi difficoltà economiche e finanziarie delle famiglie e delle piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale.

L’Associazione rivolge la sua attenzione alla formazione e informazione dei cittadini, nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti, soprattutto a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale, con particolare riguardo alla Legge n. 3/2012, la quale permette a tutti coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali, la possibilità di ricominciare a vivere una vita agiata, là dove il peso dei debiti risulti eccessivo rispetto alla capacità patrimoniale e reddituale del debitore che si trova impossibilitato a onorare le proprie obbligazioni.

La summenzionata Associazione ha creato un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), previsto dalla legge n. 3 del 27 gennaio del 2012, recante disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento, per aiutare a risolvere le situazioni debitorie delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese, attraverso un accordo raggiunto con i creditori e omologato dal tribunale.

L’Associazione ha stipulato una lettera di intenti con il Comune di Policoro, al fine di offrire un ulteriore servizio sociale, oltre che ai cittadini, anche agli abitanti dei comuni limitrofi, in ragione della quale l’Ente Comunale è diventato partner dello sportello U.N.E.S. - A.P.S., Sezione Territoriale di Matera - Regione Basilicata, con sede legale in Policoro (MT), in Viale Salerno n. 56, per usufruire dei servizi di segretariato sociale risvolti a disagi sia dei singoli individui che delle famiglie, attraverso servizi mirati volti al superamento delle difficoltà per sovraindebitamento.

In ragione di quanto innanzi, è stato organizzato un convegno, dal titolo: “IL LABIRINTO DEL SOVRAINDEBITAMENTO: CRISI, OPPORTUNITA’ DI RINASCITA PER FAMIGLIE E IMPRESE”, volto a promuovere e far conoscere il summenzionato organismo e le relative attività, per il giorno 22 marzo 2024, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro, sita alla Piazza Aldo Moro n. 1.