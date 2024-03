“Archivi della memoria e laboratori per il futuro per mantenere un vitale scambio tra le generazioni"



Si terrà Domenica 17 Marzo a Viggiano, il raduno regionale delle Unitre di Basilicata - Accademie di umanità tra la gente.



Si tratterà di un grande evento all' insegna dell'approfondimento culturale e storico della nostra realtà regionale vista attraverso gli obiettivi e le finalità dell'associazione.



Il centro valligiano avrà, dunque, la possibilità di ospitare circa 500 associati Unitre provenienti dalle trenta sedi Lucane.



L'evento è organizzato dall' Università delle Tre Età (sede di Viggiano) in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Viggiano.