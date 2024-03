Una partnership nata con il dichiarato intento di coniugare scienza e cultura. Un modo per vivere sensazioni e sentimenti comuni nel segno della conoscenza e della passione che anima Greenpharma e Accademia Tiberina Potenza. Dal mese di gennaio del 2023 le due strutture di Potenza hanno iniziato un proficuo scambio di relazioni mettendo a punto le proprie conoscenze e il proprio know how. I responsabili delle due anime pulsanti, Nicola Pascale per l’Accademia Tiberina e Egidio Guarino per Greenpharma Potenza hanno sottoscritto un nuovo patto d’alleanza nel segno di un binomio che si spera vincente e consolidato. L’Accademia Tiberina ha sede in via Maratea, Greenpharma invece si trova in via Sanremo. Dunque due strutture anche vicine tra loro, visto che hanno sede nella medesima zona di Potenza vivono un costante interscambio di conoscenze legato alla presentazione di libri e alle buone pratiche della sanità, intesa come medicine alternative. Nicola Pascale anima e cuore pulsante di Accademia Tiberina ha rimarcato la bontà dell’intesa sottolineando quanto segue: “L’Accademia Tiberina e Greenpharma sottoscrivono una partnership facendo leva su obiettivi comuni e forti di consolidata stima reciproca e intendono promuovere anche nel 2024 una serie di iniziative volte al benessere dell’uomo in tutta la sua sintonia e le sue dimensioni”. Dal canto suo Egidio Guarino amministratore delegato di Greenpharma Potenza ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo importante accordo: “Sono fiducioso di poter innescare un circolo virtuoso che possa accompagnare l’uomo, l’individuo verso il raggiungimento del benessere psicofisico a 360 gradi e far si che tale condizione armonica al fine di contagiare positivamente la comunità possa davvero concretizzarsi”.