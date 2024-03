Sono ufficiali le due date della VII Edizione della Via Matris a Sant’Arcangelo, ovvero il 23 e 29 di marzo, sempre alle ore 20.00 con partenza dal Rio Sant’Anna (centro storico). Un evento diventato ormai rituale e sempre in continua evoluzione che coinvolge più di 100 figure impegnate in questo spettacolo di grande attrazione e che prevede, come ogni anno, l’arrivo presso la cittadina valdagrina di tante persone da ogni parte della Basilicata e non solo. Per una descrizione dettagliata vi riportiamo il racconto trasmesso alle redazioni dall’associazione organizzatrice:



“ Via Matris VII edizione"



Uno spettacolo itinerante che si svolge tra i vicoli del centro storico di Sant'Arcangelo (PZ) nel periodo che precede la Pasqua, quest'anno nelle date del 23 e del 29 marzo (ore 20:00, partenza dal rione Sant'Anna).



Si tratta di una reinterpretazione in chiave teatrale dell'antico Pianto dell' Addolorata interamente in dialetto locale, un tempo cantato durante la processione del Venerdì Santo.



Lo spettacolo è una sorta di 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 grazie alla collaborazione di più di un centinaio di partecipanti, che ripercorre i fatti turbolenti della Passione di Cristo; protagonista, però, è Maria, la quale cerca il figlio per le vie del paese attraverso accadimenti verosimili, immaginati dal popolo.



Il canto è il risultato di molte stratificazioni originatesi nel corso dei secoli: le strofe si sono sommate in epoche differenti e ognuna di esse concorre a creare un racconto emozionante, che permette di osservare la Passione con gli occhi di Maria così come la immaginarono i nostri Padri e le nostre Madri”.



Carlino La Grotta